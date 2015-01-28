افزایش حقوق کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد از فروردین ۹۴

به گزارش خبرگزاری مهر، حيدر علي شايانفر رئیس مرکز هیات­ های امنای استانی دانشگاه آزاد با بيان اينكه از تاریخ ۱۳ تا ۳۰ دی ماه، مجموعاً ۳۱ جلسه هيأت امناي استاني تشكيل شد، گفت: خوشبختانه تمامي جلسات به حدنصاب رسید و با حضور شخصیت­ های مهم ازجمله معاونان رئیس ­جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران، ائمه ­جمعه استان­ ها، نمایندگان وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، نمایندگان وزرای بهداشت درمان آموزش پزشکی، نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان دفتر نهاد مقام معظم رهبری در استان­ ها تشکیل شد.

تعیین ۳۱ سرپرست دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی

شايانفر با اشاره به صلاحيت هيأت­ هاي امناي استاني در تبديل حكم سرپرستان واحد ها به رئيس گفت: روسای دانشگاه­ های دولتی صرفاً در شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید می ­شوند، این در حالی است که از بین ۴۰۰ واحد دانشگاه آزاد اسلامي، تصمیم گیری در مورد فقط ۳۱ سرپرست واحد های مرکز استان (دبیر هیأت امنای استان) در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می شود و این نشان ­دهنده توجه ویژه ای است که شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه آزاد اسلامي دارد.

واحد های دانشگاه آزاد از ۴۷۲ به ۴۰۰ واحد رسید

رئیس مرکز هیات­ های امنای استانی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از حالت زیان ده خارج شده اند، تhأکید كرد: با تجمیع واحدهای علوم و تحقیقات و برخی ادغام­ های دیگر، ۴۷۲ واحد قبلی به حدود ۴۰۰ واحد رسیده و با اصلاحات انجام شده در چارت سازماني، بار مالی دانشگاه کاهش یافته است.

شایانفر يكي از عوامل كاهش تعداد واحدهاي زيان ده در دوره مدیریت میرزاده را صرفه جويي­ هاي صورت گرفته در قالب تصميمات هيأت­ هاي امناي استاني دانست و يادآور شد: با حضور دکتر میرزاده در ۳۱ جلسه هیأت امنای استانی، راهکارهای لازم درباره بودجه سال ۹۴ را در تمام استان­ ها عملیاتی کردیم و نمودار سازمانی و ساختار تشکیلاتی واحدهای هر استان را با کاهش ۱۰درصد پست­ های قبلی و اصلاح برنامه راهبردی استان­ ها را به انجام رساندیم و از دبیران هیأت­ های امنای استانی خواسته شد تا یک هفته آینده نتایج اصلاحیه­ ها را به معاونت برنامه­ ریزی ارسال كنند تا برنامه­ ها و بودجه ۹۴ تلفیق شود تا در دستور کار کمیسیون دائمی هیأت امنای مرکزی دانشگاه قرار داده شود.

افزایش حقوق کارکنان دانشگاه آزاد از فروردین ۹۴

وی اظهار داشت: دولت افزايش حقوقي را كه هرسال براساس نرخ تورم برای کارکنان خود در نظر مي­ گيرد، معمولاً با ۶ ماه تأخير اعمال مي كند . اولين دستگاهي در کل كشور هستيم كه افزایش حقوق کارکنان تمامی واحد ها و سازمان مرکزی و اعضاي هيأت علمي از اول فروردین ۹۴ اعمال خواهد شد، در سال آینده، افزايش حقوق كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی برمبناي نرخ تورم اعلام شده توسط دولت، و افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي حدود ۲۵درصد خواهد بود.