توجه به تعلیم و تربیت اسلامی یکی از ویژگی های بارز انقلاب است

به گزارش خبرنگار، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر چهارشنبه در گردهمایی آموزشی مدیران دبیرستان های دوره دوم متوسطه استان اظهار داشت: انقلاب بر اساس آموزه های دینی پایه های نظام را بنا نهاده است.

وی افزود: در قرآن بارها به علم آموزی تاکید داشته چرا که علم بشر را از جهل و نادانی دور می کند.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: خوشبختانه امروز ایران اسلامی با تکیه بر علم و دانش یکی از قدرت های خاورمیانه محسوب می شود و در منطقه ای نا امن یکی از امن ترین کشورهای جهان است.

حجت الاسلام شاهرودی یادآور شد: در حال حاضر کشور ما در زمینه رشد دانش و علم از بسیاری از کشورهایی که برای خود ادعایی دارند جلوتر است و حتی در بسیاری از مواردی همچون هسته ای، نظامی و پزشکی پیش تاز است.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از کشورهای اروپایی و ابر قدرت بر سر میز مذاکره با ایران آمده اند تا ایران به مذاکره و کوتاه آمدن از پیشرفت سریع کشور در تمامی لحاظ راضی شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: رشد 13 برابری علم و دانش در کشور ما در شرایطی اتفاق افتاد که قبل از انقلاب باسوادن ما محدود به عده کمی آن هم تا مرز دیپلم بودند و به معلمی مشغول می شدند.

حجت الاسلام شاهرودی اظهار داشت: مقایسه ای امروز ایران با دوره های قبل نشان می دهد که امام بر پایه دین نظام را پیش برده است و امروز ایران در تمامی حوزه ها حرفی برای گفتن دارد.

وی افزود: امروز کشور ما در زمینه تجهیزات نظامی در دنیا حرف اول را می زند و به درجه ای از پیشرفت رسیده که موشکهای ما امروز بر موشک های امریکایی و سایر کشورها برتری دارد و پیشرفت در حوزه علم و فناوری منجر به پیشرفت و توسعه ما در تمامی زمینه ها شده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: نظام ما بر اساس سه هدف مبارزه با طاغوت، برقراری حکومت اسلامی و صدور انقلاب به جهان ایجاد شد و همواره در این راه حرکت کرده است.

حجت الاسلام شاهرودی یادآور شد: تربیت نیروهایی در تراز حکومت جهانی یکی از اولویت های کاری امام بود و امروز نیروهایی با بصیرت و با ایمان در کشور تربیت شده اند که همواره در برابر توطئه های دشمنان ایستادگی کرده و از کشور دفاع کرده اند.

وی ادامه داد: بصیرت و علم دو اسلحه شکست ناپذیر در برابر دشمنان اسلام هستند و از این رو باید با تمام توان در این دو حوزه گام برداریم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در پایان گفت: آموزش و پرورش در پیشبرد اهداف نظام دارای جایگاه ویژه ای است و از این رو باید به سحات دینی و علمی دانش آموزان توجه ویژه ای داشته باشد.