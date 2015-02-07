به گزارش خبرگزاری مهر، دارالقرآن الکریم آلمان سومین دوره مسابقات اذان، حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم را در سطح اروپا از تاریخ ۳ لغایت ۵ ماه آپریل ۲۰۱۵ برگزار می کند.

اهداف مسابقات:

۱. نشر و ترویج فرهنگ و معارف قرآن کریم

۲. زمينه ‌سازی رشد و شكوفايی نخبگان قرآنی

۳. انس هر چه بیشتر قاریان و حافظان قرآن کریم با کلام وحی

۴. ایجاد اتحاد در جامعه قرآنی اروپا

۵. انتقال تجربیات قاریان و حافظان ممتاز به یکدیگر

رشته های مورد مسابقه:

· قرائت قرآن ( برادران )

· حفظ قرآن ( برادران و خواهران )

· ترتیل ( خواهران )

· مفاهیم قرآن ( برادران وخواهران )

· اذان ( برادران )

· تواشیح ( برادران - بدون موزیک )

شرایط کلی شرکت کنندگان

مسابقات در دو رده سنی زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال برگزار می گردد.

کلیه مسلمانان ساکن در اروپا از مذاهب مختلف اسلامی، بدون محدودیت سنی می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.

هر شرکت کننده فقط می تواند در یک رشته شرکت نماید.

افرادی که در دوره های قبل شرکت نموده و رتبه اول تا سوم یک رشته را کسب کرده اند، امسال حق شرکت در همان رشته را ندارند و در صورت تمایل می توانند در رشته دیگری شرکت نماید. البته نفرات دوم و سوم دوره های قبل می توانند با فاصله یک دوره در همان رشته شرکت کنند.

متقاضیان شرکت در رشته قرائت مسابقات اروپایی قرآن کریم، باید از طریق دارالقرآن های کشورهای اروپایی معرفی شوند، یا از طریق ایمیل یک فایل صوتی یا تصویری از قرائتشان را ارسال نمایند.

ملاحظات:

۱. مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات، روز جمعه ۳ آپریل از ساعت ۱۷ و مراسم اختتامیه روز یکشنبه ۵ آپریل برگزار خواهد شد. کلیه شرکت کنندگان باید در طول برگزاری مسابقات در محل برگزاری حضور داشته باشند.

۳. پذيرايی از شرکت کنندگان در طول برگزاری مسابقات، توسط مرکز اسلامی هامبورگ انجام خواهد شد. ولی آوردن وسايل شخصی مانند پتو ، حوله و غيره ... بر عهده شرکت کنندگان می باشد.

۴. به نفرات برتر هر رشته جوایز نقدی و غیر نقدی از جمله هزینه حج عمره اهدا خواهد گردید. همچنین نفرات اول رشته قرائت و حفظ به مسابقات بین المللی قرآن کریم اعزام خواهند شد.

۵. این مسابقات با حضور داوران و اساتید بین المللی قرآن کریم برگزار می گردد و در حاشیه مسابقات، برنامه­ های آموزشی و محفل انس با قرآن نیز برگزار خواهد گردید.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق ایمیل news@izhamburg.com و یا با شماره تلفن ۲۲۹۴۸۶۱۵- ۰۰۴۹۴۰ تماس حاصل کنند.