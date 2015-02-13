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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۲۳

جروزالیم پست خبر داد:

شورشیان سوری خواستار حمله اسرائیل به مواضع حزب الله هستند

شورشیان سوری خواستار حمله اسرائیل به مواضع حزب الله هستند

یک روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی از تماس شورشیان سوری با رژیم صهیونیستی و پیام آنها به نخست وزیر این رژیم برای حمله به مواضع حزب الله در سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پیروزهای روزهای اخیر نیروهای مقاومت در سوریه، شورشیان سوری با ژیم صهیونیستی ارتباط گرفته و خواستار حمله این رژیم به مواضع حزب الله و نیروهای سوری شده اند. 

روزنامه جروزالیم پست با اعلام این مطلب می نویسد: رهبران شورشیان سوری با یک مقام اسرائیلی تماس گرفته و خواستار انتقال این پیام به «بنیامین نتانیاهو» شده اند که لازم است تا اسرائیل یک بار حملاتی را علیه مواضع حزب الله و ارتش سوریه انجام دهد. 

به گفته این فرد، شورشیان سوری خواستار آن شده اند که حملات جدید شدیدتر و سنگین تر از حملات قبلی باشد. 

در ماه های گذشته رژیم صهیونیستی حملاتی را علیه مواضع حزب الله انجام داده بود و اکنون که نیروهای مقاومت در سوریه پیروزی های پی در پی کسب کرده اند شورشیان سوری خواستار حملات شدیدتر اسرائیل به مواضع نیروهای مقاومت شده اند. 

از ابتدای آغاز بحران سوریه، اخبار و اسناد متعددی درباره ارتباط رژیم صهیونیستی با تروریست های فعال در سوریه منتشر شده اند و در همین رابطه «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه، نیز در یکی از مصاحبه های اخیر خود به صراحت اعلام کرده بود که جنگنده های رژیم صهیونیستی به عنوان نیروی هوایی داعش عمل می کنند. 

کد مطلب 2494432
عبدالحمید بیاتی

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