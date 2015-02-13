گشایش دوباره «پنجره چوبی» به روی مخاطبان

به گزارش خبرنگار مره، انتشارات کتابستان معرفت در راستای طرح خود برای انتشار آثار کمتر دیده شده ادبیات انقلاب اسلامی رمان «پنجره چوبی» نوشته فهیمه پرورش را برای دومین نوبت در سال جاری روانه بازار کتاب کرد.

این رمان پیش از این توسط نشر آرام دل در سال ۱۳۸۹ منتشر شده و در سال جاری این ناشر آن را در دو نوبت تجدید چاپ کرده است. داستان پنجره چوبی با محوریت حوادثی که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد، نوشته شده و در ادامه با پیوند به سال‌های دفاع مقدس تا سال ۱۳۶۵ ادامه پیدا می‌کند.

بستر روایی این رمان یک داستان عاشقانه است که در آن پسری به یک جوان مبارز انقلابی دل می‌بازد و این مساله وی را به بطن مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی و در ادامه دفاع مقدس می‌کشاند.

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گلی، قهرمان این داستان یک دختر ساده تهرانی است که به صورت اتفاقی با مهدی خواهرزاده همسایه‌شان که از فعالان سیاسی در دانشگاه است، آشنا شده و به او دل می‌بازد. همین مساله او را کم کم به زندگی مهدی و فعالیت‌های مبارزاتی وی وارد می‌کند و در نهایت هم به ازدواج این دو می‌انجام اما زندگی مهدی برای وی چیزی جز حوادث و رویدادهای متعدد به همراه ندارد.

در بخشی از فصل ابتدایی این رمان می‌خوانیم: نگاهش را دزدید. سرش را به زیر انداخت و انگار که هیچ چیز توجهش را جلب نکرده باشد. بی‌تفاوت به خواندن کتابش مشغول شد. برق نگاهش مرا گرفته بود. در درونم چیزی موج می‌زد؛ مثل گرسنگی. نه، مثل اضطراب؛ همچنان بی‌حرکت ایستاه بودم. حیران از این یک لحظه نگاه و سرگردان از این تاثیر. روی نیمکت ایستگاه اتوبوس جایی باز شد. به امید اینکه بر خود مسلط شوم، نشستم و مخفیانه او را زیر نظر گرفتم. به جز چشمانش چیز دیگری از او در ذهنم نقش نبسته بود. تا به حال او را در محله‌مان ندیده بودم. شاید اتفاقی و گذرا از این مسیر می‌گذشت... با احتیاط سرتاپایش را برانداز کردم؛ کفش‌های کتابی سفید، شلوار مردانه سورمه‌ای و پیراهن طوسی یقه سه دکمه مکلون از همان‌هایی که تازگی مد شده بود و به مانتی‌گل معروف بود. صورتی گندم‌گون داشت، با ریش های کم پشت قهوه‌ای و اندامی لاغز و کشیده. اینها در مجموع چهره‌ای معمولی به او می‌داد که نمی‌توانست توجه دختری مثل مرا به خود جلب کند... د.

انتشارات کتابستان معرفت این کتاب را در ۳۵۹ صفحه و با قیمت ۱۴۵۰۰ تومان منتشر کرده است.