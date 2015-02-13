به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداحمد خاتمی در نماز جمعه این هفته با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص مذاکرات، گفت: ۱+۵ و آمریکا در پی عملیات فریب بودند؛ همان فریبی که بر سر فلسطینی‌ها آوردند و در توافق اسلو بر کلیات توافق کردند و تاکنون که بیش از ۲۲ سال می‌گذرد، بر سر جزئیات به توافق نرسیدند.

وی ادامه داد: مساله اصلی بر سر جزئیات توافق هسته‌ای است، به همین دلیل رهبری فرمودند «اگر توافقی صورت گیرد، باید در یک مرحله و دربرگیرنده کلیات و جزئیات باشد. مفاد آن شفاف و واضح بوده و به گونه‌ای باشد که نتواند در فضاهای مختلف بهانه‌جویی کند.»

خطیب موقت نماز جمعه تهران اظهار داشت: به همه جوانان و تحلیلگران که حق آنهاست از مسائل سیاسی مطلع شوند، سفارش می‌کنم در مساله هسته‌ای، جلوه اعتدال و دوری از افراط و تفریط را رعایت کنند.

خاتمی در تشریح افراط و تفریط، گفت: افراط به این معناست که عده‌ای توافق هسته‌ای را فتح الفتوح بدانند.

وی ادامه داد: تفریط نیز بدان معناست که کسانی بگویند مذاکره‌کنندگان رفته‌اند کشور را فروخته‌اند، مذاکره‌کنندگان فرزندان این ملت هستند. چند بار بگویند، ما مطیع ولایت هستیم و در چارچوب فرمایشات مقام معظم رهبری برنامه‌هایمان را تنظیم می‌کنیم.

خطیب موقت نماز جمعه تهران افزود: تا سایه ولایت فقیه بر سر ماست، کشور فروخته نشده، نمی‌شود و نخواهد شد.

حجت الاسلام خاتمی اظهار داشت: نامه مقام معظم رهبری به جوانان غرب شایسته تجلیل و تحلیل فراوان است.

وی با تشکر، تقدیر و تکریم ملت ایران به خاطر حضور شکوهمند در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: هر گامی که شما در سراسر کشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن برداشتید خداوند برای شما پاداش عمل صالح را نوشته است.

حجت الاسلام خاتمی تشکر از خداوند و بیعت را دو مبنای حضور ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن خواند و گفت: ۳۶ سال پیش ملت ایران با عنایت خداوند یک رژیم سیاه اسلام ستیز، اخلاق و عفت ستیز، آزادی و استقلال ستیز و مردم ستیز را سرنگون کرد که به خاطر این نعمت بزرگ باید خداوند را شکر گفت.

خطیب جمعه تهران از مستندات صدا و سیما در دهه فجر برای رژیم سراسر سیاه پهلوی تشکر کرده و گفت: خداوند را به خاطر حضور ۳۶ ساله شما پای آرمان های انقلاب شکر می گویم.

وی ادامه داد: ملت ایران با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیعت عملی با مقام معظم رهبری کردند و عملا گفتند ما همه سرباز توایم خامنه ای گوش به فرمان توایم خامنه ای.

حجت الاسلام خاتمی ادامه داد: علاوه بر این راهپیمایی ۲۲ بهمن بیعت با آرمان های شهیدان بود. در اکثر شهرها و استان ها دو تا سه برابر سال گذشته جمعیت در راهپیمایی حضور داشتند.

خطیب جمعه تهران تصریح کرد: از ویژگی های منحصر به فرد انقلاب اسلامی این است که شور و نشاط در همه انقلاب ها به مرور زمان کاهش می یابد اما راهپیمایی سال ۹۳ مانند راهپیمایی سال ۵۷ با همان شور و نشاط برگزار شد.

حجت الاسلام خاتمی اظهار داشت: یکی از جامعه شناسان امریکایی می گوید: «تحقیقات و بررسی های من نشان داده تمامی دکترین ها و نسخه های حکومتی به مرور رنگ باخته اند غیر از دکترین ولایت فقیه خمینی که نه فقط کمرنگ نشده است بلکه در گذر زمان بر اهمیت آن افزوده شده و ملت های دیگر را به خود جذب کرده است.»

وی راز این شور و نشاط همیشگی را انقلاب از درون ملت خواند و گفت: اکثر انقلاب های دنیا از بیرون هدایت می شوند اما انقلاب اسلامی از درون ملت شکل گرفت.

خطیب جمعه تهران با تاکید بر اینکه ملت ایران هرگز اجازه نخواهند داد عزت جمهوری اسلامی کمرنگ شود گفت: همه ملت ایران از مرکز تا منتهی علیه مرزها در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور یافتند حتی مردم خوزستان علی رغم مشکل ریزگردها با وفاداری به میدان آمدند.

وی ادامه داد: علاوه بر این نسل دوم، سوم و چهارم انقلاب نیز در راهپیمایی حضور یافتند که اعلام کنند مثل نسل اول خواستار انقلاب هستند.

حجت الاسلام خاتمی با تاکید بر اینکه راهپیمایی ملت ایران پیام وفاداری خستگی ناپذیری و وحدت را به همراه داشت گفت: مهمترین پیام راهپیمایی امسال پیام عزت و ذلت ناپذیری بود که این پیام شایسته تحلیل است.

خطیب جمعه تهران ادامه داد: هر سال مردم نفرت خود از آمریکا را اعلام می کردند اما امسال اعلام نفرت از عمق جان ملت بود و با بند بند وجودشان مرگ بر آمریکا می گفتند.

وی تاکید کرد: تا آمریکا و شیطنت هایش باقی است این شعار با شکوه خواهد بود و هرکس بخواهد با این شعار مقابله کند منزوی خواهد شد.

حجت الاسلام خاتمی ادامه داد: مردم ما به مسئولان گفتند ما مرد و مردانه در صحنه حاضر هستیم و تشکر مسئولان از مردم فقط با خدمت کریمانه انجام خواهد شد.

خطیب جمعه تهران افزود: مسئولان خشم و عصبانیتشان را کنترل کنند، وقتی عصبانی هستند سخن نگویند، چون در این حال صحبت هایی گفته می شود که در شأن‌شان نیست؛ نیش و کنایه در شأن و شخصیت آنها نیست، چون در جامعه سرریز می شود.

حجت الاسلام خاتمی از صاحبان قلم و بیان خواست حریم مردم را حفظ کرده و روی اعصاب مردم راه نروند و ادامه داد: منطقی انتقاد کنید، چون دوره با نیش و تمسخر کسی را از صحنه بیرون کردن، مدت ها گذشته است.

وی با اشاره به اظهارات اخیر کوهن گفت: این روزها آمریکایی ها جسورانه و بی ادبانه حرف هایی زدند که در شأن آنهاست، دیوید کوهن در جایی گفته است «تحریم ها دست ایران را بسته و تیم مذاکره کننده با دست های بسته در مذاکرات حاضر می شود.»

خطیب جمعه تهران تاکید کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن تو دهنی به این اظهارات بود، ملت ایران دست بسته نیست بلکه مدبرانه برنامه خود را دنبال می کند.

حجت الاسلام خاتمی ادامه داد: در طول ۲۰۰ سال اخیر هروقت جنگی در این کشور اتفاق افتاده پایان جنگ با از دست دادن بخشی هایی از کشور همراه بوده است اما فقط در عصر ولایت فقیه بود که هشت سال جنگ کردیم و وجبی از خاک را از دست ندادیم.

وی تاکید کرد: واژه «گیر افتادن» و «دست بسته بودن» در شأن آمریکایی هاست، آمریکایی ها در هر جا که وارد شدند با دادن تلفات زیاد دست از پا دراز تر برگشتند و فقط نفرت مردم را به دست آوردند. یک روز فقط ملت ایران مرگ بر آمریکا می گفتند ولی امروز یمنی ها نیز می گویند «الموت لامریکا».

خطیب جمعه تهران اظهار داشت: روزی که تحریم های جدیدی علیه ملت ایران به تصویب رسید در مرداد ۹۳ آمریکایی ها اعلام کردند تا یک مدت دیگر ایرانی ها دست هایشان را بالا می آوردند اما ملت ایران مشت هایشان را بالا آوردند و مرگ بر آمریکا گفتند.

وی ادامه داد: خبرنگارهای خارجی در تحلیل خود از وضعیت ایران گفته اند: ایران اصلا شبیه یک کشور تحریم شده نیست.

حجت الاسلام خاتمی همچنین در خطبه عبادی این هفته به تشریح سبک زندگی دینی در عرصه اجتماعی پرداخت و گفت: راه و روش سبک زندگی اسلامی این است که در مقابل بدی ها خوبی کنیم.