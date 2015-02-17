افتتاح فاز نخست آزادراه «حرم تا حرم» در اسفندماه

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ساخت آزادراه «حرم تا حرم» که میان شهرهای قم و مشهد تعریف شده است، در قالب چهار بخش در دست مطالعه و اجرا قرار گرفته است. پیمانکار این پروژه، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) است.

بخش اول این آزادراه از قم تا گرمسار به طول ۱۵۲ کیلومتر، بخش دوم از گرمسار تا سمنان به طول ۱۲۰ کیلومتر و بخش سوم از نیشابور تا مشهد به طول ۸۰ کیلومتر طراحی شده است.

همچنین بخش چهارم این طرح نیز حد فاصل سمنان تا نیشابور به طول حدود ۵۷۰ کیلومتر آماده سرمایه‌گذاری است.

در واقع نبود شبکه آزادراهی مرکز و جنوب به شمال شرق کشور موجب طرح ساخت این پروژه شد. براساس این گزارش، این آزادراه واقع در کریدور بین‌المللی حمل و نقل شرق به غرب و کریدور آسیایی است که موجب اتصال چهار استان قم، تهران، سمنان و خراسان رضوی و تکمیل شبکه آزادراهی کشور می‌شود.

در حال حاضر قطعه قم ـ گرمسار از آزادراه "حرم تا حرم" به طول ۱۵۲ کیلومتر آماده بهره‌برداری است که در اوایل اسفند ماه به افتتاح می‌رسد.

این قطعه از آزادراه قم ـ کاشان آغاز شده و به بزرگراه تهران ـ گرمسار، ۱۰ کیلومتر قبل از شهر گرمسار متصل می‌شود.

بر این اساس، این آزادراه دارای سه خط عبور در هر سمت (لاین) است و شبکه سراسری راه‌های مرکز را به شرق و شمال شرق کشور متصل می‌کند.

بهره‌برداری از آزادراه قم ـ گرمسار در کاهش طول مسیر، کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی و کاهش ترافیک شهر تهران بسیار موثر است.

بر این اساس، ۸۵ کیلومتر کاهش طول مسیر، ۹۰ دقیقه کاهش مدت زمان سفر (هوایی)، ۱۵۰ دقیقه کاهش مدت زمان سفر (سنگین)، ۹ میلیون لیتر صرفه‌جویی بنزین و ۸۷ میلیون لیتر صرفه‌جویی گازوئیل از مزیت‌های ساخت این آزادراه است.

همچنین با صرفه‌جویی مصرف بنزین، ۱۲۶ میلیارد ریال و با صرفه‌جویی مصرف گازوئیل ۱۷۵۰ میلیارد ریال در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شود.

بر این اساس صرفه‌جویی ناشی از کاهش خسارت سوانح بیش از ۱۱۸ میلیون ریال و اشتغالزایی این پروژه در دوره ساخت ۱۲۷۲ نفر بوده است.

بر اساس این گزارش، این پروژه در مدت کوتاه ۱۸ ماه و با اعتبار ۶۹۰۰ میلیارد ریال به اتمام رسیده است و در حال حاضر تمام علایم و تجهیزات ایمنی در بالاترین سطح به عنوان یک شاخص در پروژه‌های آزادراهی در این پروژه اجرایی شده است.

در آزادراه قم ـ گرمسار سرعت مجاز خودروها ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی و دو ایستگاه عوارضی هم در طول مسیر ساخته شده است.