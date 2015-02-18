به گزارش خبرنگارمهر، سید محمد میرزمانی سه‌شنبه‌شب در نخستین کنگره سراسری ۷۴ شهید عرصه موسیقی کشور در بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: همه باید از شهدا الگو بگیریم و از گفتار و کردار آنها در زندگی خود به خوبی استفاده کنیم.

وی به تغییرات و ارتقای وضعیت موسیقی کشور در دوران انقلاب اسلامی به نسبت دوران طاغوت اشاره کرد و افزود: در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی موسیقی ما مبتذل بود ولی هویت موسیقی ایران با پیروزی انقلاب اسلامی برگشت.

مسئول موسیقی بسیج هنرمندان کشور با بیان اینکه موسیقی اصیل ایران درآن دوران درحال از بین رفتن بود، خاطرنشان ساخت: موسیقی ایران به سمتی می‌رفت که موسیقی غربی جایگزین آن می‌شد.

دشمن با طرح دهکده جهانی در حال استحاله هویت فرهنگی کشورها است

وی اضافه کرد: یکی از شعارها و برنامه‌های دشمن در شرایط کنونی ایجاد دهکده جهانی است و می‌خواهند که آنها برای همه تصمیم بگیرند و همه کشورها هویت خود را از دست بدهند و برنامه‌ریزی گسترده‌ای در این زمینه دارند.

میرزمانی با تاکید براینکه تلاش دشمن با راه‌اندازی و ایجاد دهکده جهانی در حال استحاله هویت فرهنگی کشورها است، بیان داشت: دشمن می‌خواهد از این طریق فرهنگ خود را دیگر کشورها القا و تحمیل کند.

استفاده از موسیقی انقلابی و ملی برای مقابله با دسیسه‌های دشمنان

مسئول موسیقی بسیج هنرمندان کشور با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت موسیقی انقلابی و ملی برای مقابله با دسیسه های دشمنان، ادامه داد: زنگ خطر در عرصه فرهنگی به صدا در آمده است.

لازم به ذکر است که نخستین کنگره سراسری ۷۴ شهید عرصه موسیقی کشور با حضور آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، قنادیان رییس سازمان بسیج هنرمندان کشور و جمیری فرمانده سپاه استان بوشهر برگزار شد.

دیدار با خانواده معظم شهدا و نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، برنامه گشت دریایی و روایتگری درون شناور از رشادت ها و حماسه آفرینی های رزمندگان و شهدای این استان و تجلیل از ۱۸ خانواده معظم شهدای هنرمند عرصه آواها و نواها از برنامه‌های این کنگره است.