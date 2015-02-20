فعالیت پژوهشگاه ادبیات آیینی در اردبیل گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آزاد شامگاه پنج شنبه در جلسه بررسی برنامه های پژوهشگاه ادبیات آیینی تصریح کرد: ادبیات عاشورایی در اقشار مختلف مردم تاثیر گذار است.

وی افزود: در عین حال اردبیل به دلیل قدمت تعزیه برخوردار از مکتب ادبیات عاشورایی است که در قالب های مختلف از جمله شعر بروز و ظهور داشته است.

به گفته معاون فرهنگی حوزه هنری استان بررسی ها نشان می دهد این شکل از ادبیات انتقال منسجم و ساماندهی نداشته و معمولا ادبیات عاشورایی و آیینی هموراه به صورت سینه به سینه به نسل های بعدی منتقل شده است.

آزاد به ضرورت علمی سازی این نوع از ادبیات در استان تاکید کرد و گفت: هدف از ایجاد پژوهشگاه ادبیات آیینی نگاه علمی به این مقوله و توسعه پژوهش ها در راستای موضوعات مرتبط با ادبیات آیینی است.

وی لازمه فعالیت بهینه این پژوهشگاه را حرکتی گسترده توام با نگاه همه جانبه دانست و افزود: نباید فعالیت این پژوهشگاه در انزوا قرار گیرد.

معاون فرهنگی حوزه هنری استان به ضرورت اجرای پژوهش های مختلف در حوزه ادبیات عاشورایی تاکید و اضافه کرد: این پژوهشگاه باید به عنوان پایگاه فعالیت های پژوهشی فعال شود.