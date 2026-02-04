به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های هفته بیستم فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ برتر از فردا پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه آغاز می‌شود. از این رو اسامی تیم‌های داوری در سه بازی نخست هفته اعلام شد که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه

* استقلال- شمس‌آذر قزوین

داور: علی سام کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، علی احمدی و شهاب محمدی ناظر: حسین خانبان داور VAR: پیام حیدری کمک: حسین امیدی

جمعه ۱۷ بهمن ماه

* فجر سپاسی شیراز - تراکتور تبریز

داور: وحید زمانی کمک ها: فرهاد فرهادپور، مرتضی یوسف شهریاری و رسول اولیایی ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: وحید کاظمی کمک: محمدعلی صلاحی

* سپاهان اصفهان- خیبر خرم‌آباد

داور: پیام حیدری کمک‌ها:بهمن عبداللهی، علی فراهانی و رضا مرادی ناظر: علیرضا کهوری داور VAR: موعود بنیادی‌فرد کمک: غلامرضا ادیبی