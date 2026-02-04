به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام استان هرمزگان هدف اصلی ازرزمایش نمایش اقتدار بسیجیان در رزمایش الی بیت المقدس را کمک به ارتقا امنیت پایدار مردم دانست.

وی افزود: گشت‌های رضویون، اقدامات مردم یاری گروه‌های جهادی، حوزه فرهنگی، رزمایش خدمت و دفاع ساحلی و سرزمینی از محورهای اصلی این رزمایش است.

فرمانده سپاه استان هرمزگان بالا بردن توان رزم گردان‌های بیت‌المقدس، حفظ و تقویت روحیه جهادی و رزمی بسیجیان شرکت کننده در رزمایش عنوان کرد و افزود: ایجاد آمادگی دفاع همه‌جانبه و صیانت از منطقه استحفاظی، مقابله با تهدیدات و حوادث طبیعی از دیگر اهداف برگزاری رزمایش «الی بیت‌المقدس» خواهد بود.

فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام تأکید کرد: با این رزمایش گوشه‌ای از اقتدار و توانمندی‌های بسیج به نمایش گذاشته خواهد شد.

سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران در ادامه از برگزاری یک رزمایش محله‌محور خبر داد و گفت: به‌مدت سه ماه، از سیزدهم رجب تا دوازدهم فروردین ۱۴۰۵، یک رزمایش سراسری در محله‌ها پیش‌بینی شده است که با مشارکت گسترده مردم در حال اجرا است.