به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان عربی، نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون که برای تصدی پست نخست وزیری از سوی ائتلاف چارچوب هماهنگی این کشور معرفی شده است تاکید کرد: من از حاکمیت عراق و تصمیمات ملی این کشور دفاع می کنم و باید به آن ها احترام گذاشت.

وی اضافه کرد: معتقدم که عقب نشینی از مواضع در سایه این هجمه که علیه عراق صورت می گیرد خطری برای حاکمیت کشور است. من تا آخر برای نامزدی تصدی پست نخست وزیری باقی خواهم ماند. ائتلاف چارچوب هماهنگی مسئول تعیین این مسئله است که من باقی بمانم یا نه.

المالکی تصریح کرد: در صورتی که ائتلاف مذکور تصمیمی مبنی بر عدم نامزدی من برای پست نخست وزیری بگیرد با آغوش باز از آن استقبال می کنم. در عین حال تاکید می کنم که اگر مجددا نخست وزیر عراق شوم این کشور در معرض تحریم های اقتصادی قرار نمی گیرد.

وی گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سوی برخی کشورها و طرف های داخلی درباره من گمراه شده است. او من را نمی شناسد. کاردار سفارت آمریکا در عراق نیز از من نخواست از نامزدی انصراف دهم.

لازم به ذکر است که رئیس جمهور آمریکا به تازگی با اتخاذ مواضع مداخله جویانه مخالفت خود را با نخست وزیری المالکی اعلام کرده است!

المالکی درباره سوریه نیز تاکید کرد که اگر جولانی، سوریه را از اردوگاه ها و مراکز آموزشی تروریست ها و انتقال آنها به عراق خالی نگه دارد بغداد خواهان روابط خوب با این کشور است.