دوره های مهارت آموزی نماز برای ۶۵۰ نفر در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، الله شکر عبدی صبح جمعه در جلسه بررسی ابعاد این طرح تصریح کرد: از ابتدای سال جاری ۱۲ کلاس آموزشی مهارت نماز برگزار شد و در نهایت ۶۵۰ نفر در آن حضور یافتند.

وی افزود: این دوره ها برای اقشار مختلف مردم از جمله رابطان فرهنگی کارخانه ها، رانندگاه اتوبوس، رانندگان تاکسی، دبیران، جوانان هلال احمر، کارکنان صداو سیما، هیئات مذهبی، مربیان پرورشی، مشاوران کمیته امداد و مددکاران بهزیستی برگزار شد.

به گفته مدیر ستاد اقامه نماز استان در برگزاری دوره ها اغلب جوانان و نوجوانان مشارکت دارند و دوره ها در دو محور نماز شناسی و شیوه های دعوت به نماز برگزار می شود.

عبدی تاکید کرد: ستاد اقامه نماز در مرحله اول به صورت تشکیلاتی به سراغ اقشار مختلف مردمی رفته و بعد از توانمند کردن از مشارکت خود این افراد برای دعوت به نماز استفاده می شود.

وی با بیان اینکه هسته مرکزی دعوت به نماز در مرکز استان تشکیل شده است، اضافه کرد: در نظر داریم هسته های دیگر در شهرستان ها فعال کنیم.