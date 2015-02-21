پیشنهاد جدید مدیریت شهری به شورای شهر برای ارتقا بخشی کیفیت تاکسی

به گزارش خبرگزاری مهر،سید جعفرتشکری هاشمی در مراسم دومین جشنواره تاکسی رانان برتر شهر تهران با اشاره به اینکه امروزه مفهوم ترافیک در تمام دنیا تغییر یافته است، گفت:اگر چند دهه قبل تعریف ترافیک راه سازی و توسعه معابر شهری برای تردد گسترده خودروها مطرح بود ، امروزه خودروسالاری به پایان رسیده و مفهوم ترافیک یعنی احترام گذاشتن به انسان های پیاده. لذا اکنون درواقع مسئول تسهیل آمد و شد مردم هستیم .

معاون شهردار تهران با بیان اینکه در یک مسابقه نابرابر بین تولید خودرو و تولید خیابان و تخریب پیاده راه ها از سوی دیگر ، خودرو سالاری رنگ باخته است، تصریح کرد: اکنون کرامت انسان های پیاده باید با تکیه بر حمل و نقل انسان محور حفظ شود .

تشکری هاشمی تاکید کرد: استفاده از حمل ونقل عمومی به مفهوم ناتوانی مالی در استفاده از خودروی شخصی نیست، بلکه بیانگر مشارکت و همکاری در حل یک معضل اجتماعی است .اکنون نه تنها هیچ مدیری در هیچ کجای دنیا استفاده از حمل ونقل عمومی را به منزله کسر منزلت اجتماعی نمی داند بلکه از اتوبوس و مترو و دوچرخه استفاده می کنند .

وی با اشاره به اینکه محیط زیست سرمایه ای خدادادی است، گفت: زمین و جنگل و فضای سبز، اب و هوا نعمت ها ی بسیار ارزشمندی هستند که اگر استفاده مطلوب از آنها نداشته باشیم جای خود را به یک بحران زیست محیطی خواهند داد .

معاون شهردار تهران تصریح کرد : یک مطالعه تحقیقاتی در سیزدهمین کنفرانس بین المللی حمل ونقل و ترافیک نشان می داد هرچه بیشتر راه و خیابان ساخته می شود استفاده از خودرو نیز به صورت خطی افزایش می یابد، لذا باید به سوی توسعه حمل ونقل عمومی اعم از مترو اتوبوس تاکسی و دوچرخه پیش رویم که تاکسی به عنوان یکی از گزینه های حمل ونقل عمومی می بایست شاخصه هایی داشته باشد.

تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه در کشور ما متاسفانه به دلیل برخی نگاه های نه چندان موجه تاکسی و تاکسی داران شرایط بسیار سخت و طاقت فرسایی را می گذرانند، اظهارکرد: اکنون یک تاکسی بی کیفیت نه تنها باعث رنجش مالک خودروست که رنجش مسافرین را نیز در پی دارد .

وی تصریح کرد : گاها تعجب می کنیم که برخی دوستان اصرار بر تجهیز ناوگان تاکسیرانی با خودروهای بی کیفیت دارند. ما معتقدیم باید تاکسی های شهر با کیفیت باشند نه اینکه رانندگان در ترافیک های سنگین تهران مجبور به تعویض دنده و کلاج باشند . بهسازی ناوگان کاری است که وظیفه ما و دولت است .

وی از پیشنهاد جدید مدیریت شهری به شورای اسلامی شهر تهران در این رابطه خبر داد و گفت: یارانه ها و کمک هایی پیش بینی شده که در سال ۹۴ بخشی از تاکسی های شهر تهران را به خودروهای با کیفیت ارتقا دهیم که این مهم در دستور کار شورای شهر به منظور بررسی و تصویب قرار دارد .

معاون شهردار تهران با بیان اینکه فکر، اندیشه، رفتار و منش هدایت کننده تاکسی نیز بر ارتقا فرهنگ ترافیک نقش دارد، ادامه داد : چندین اصل نیز همسو با نوسازی ناوگان تاکسی رانی باید از سوی تاکسیرانان مورد توجه قرار گیرد که از جمله به نظافت، اراستگی و پیراستگی خودرو ، حسن خلق ،نظم ، قانونمداری ، صبوری و امید بخش بودن رفتار و صحبت های تاکسیرانان می توان اشاره کرد .

وی خطاب به تاکسرانان حاضر در جشنواره گفت :اعتماد و ابروی امروز ناوگان تاکسیرانی در بین شهروندان نتیجه عمل شما سفیران فرهنگی شهر است .

تشکری هاشمی با بیان اینکه طرح خط سفید به عنوان نماد انضباط ترافیکی در شهر تهران به اجرا در آمده است، گفت: نظم یعنی همه سرمایه ما در زندگی. بطوریکه وصیت اقا امیر المومنین (ع) به فزرندانشان تنها دوکلمه تقوای الهی و نظم در امور بود که این مهم بسیار پر معناست و پیش در امد تمامی خوبی هاست .

وی ادامه داد: اگر حرکت بین خطوط با آرامش و دقت از سوی رانندگان رعایت شود نظم و ارامش امنیت و ایمنی به شهر بازمی گردد و شما تاکسیرانان سرامد نظم بخشی به ترافیک شهر هستید .