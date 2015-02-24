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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۲۸

تهیه کنندگی «فوق سری» به رضوی رسید/ بازدید احسانی از پشت صحنه

تهیه کنندگی «فوق سری» به رضوی رسید/ بازدید احسانی از پشت صحنه

ادامه تهیه کنندگی سریال «فوق سری» را محمود رضوی بر عهده دارد و حبیب الله کاسه ساز دیگر همراه با وی عهده دار تهیه کنندگی این مجموعه نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسانی روز سه شنبه 5 اسفندماه  از پشت صحنه سریال نوروزی «فوق سری» در لوکیشنی واقع در شهرک دفاع مقدس دیدن کرد.

ادامه تهیه کنندگی این سریال را محمود رضوی بر عهده دارد و حبیب الله کاسه ساز دیگر عهده دار تهیه کنندگی آن نیست. پیش از این رضوی و کاسه ساز هر دو تهیه کننده این مجموعه بودند.

این سریال به کارگردانی مهدی فخیم زاده برای پخش از شبکه یک در ایام نوروز 94 آماده می شود. در این سریال مهدی فخیم زاده، حبیب دهقان نسب، شقایق فراهانی، فریبا کوثری و... به ایفای نقش می پردازند.

امروز در تصویربردای سریال «فوق سری» محمد صادقی و امیرمحمد زند به عنوان بازیگر جلو دوربین قرار گرفته اند و صحنه هایی از قسمت های 11 و 12 که متعلق به سکانس زندان است، ضبط می شود.

کد مطلب 2505425
عطیه موذن

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