«نفس گرم» عسگرپور گزینه دیگر سریال رمضان شبکه یک

محمد احسانی مدیر شبکه یک سیما در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا «علی البدل» به کارگردانی سیروس مقدم سریال رمضانی این شبکه خواهد بود یا خیر؟ تصریح کرد: یکی دو پروژه برای مناسبت رمضان پیشنهاد شده که یکی از آنها «علی البدل» است. دوستان مقدمات کار را انجام میدهند اما هنوز تصمیمگیری نهایی انجام نشده است و باید در اداره کل نمایش سیما برای این موضوع تصمیمگیری شود. ما نتایج این موضوع را اعلام خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: یکی دیگر از گزینههای رمضانی ما زحمتی است که آقایان رضوی و عسگرپور میکشند. این سریال با عنوان «نفس گرم» توسط محمدمهدی عسگرپور در حال نگارش است و توسط خود او کارگردانی خواهد شد. سیدمحمود رضوی نیز تهیهکنندگی کار را برعهده دارد. انشالله متن به حدی برسد که بشود درباره آن اطلاعرسانی کرد، حتما این کار را انجام خواهیم داد.
هماهنگی با شورای مجریان برای حضور مجری از شبکه سه
مدیر شبکه یک در پاسخ به اینکه با توجه به تقسیمبندی مجریان و مشخص بودن شبکهای که در آن اجرا میکنند، سیدعلی ضیاء به عنوان مجری شبکه سه چگونه مجاز به اجرای برنامه سال تحویل شبکه یک است، توضیح داد: این تقسیمبندی زیرمجموعه قائم مقام محترم سیما دکتر پورحسین شکل گرفته و محفوظ است منتها برای بحث سال تحویل با هماهنگی شورای مجریان این کار انجام میشود.
احسانی در پایان اعلام کرد: دیگر شبکهها هم همینطور هستند اسامی مجریان خود را از پیش اعلام کردهاند تا قواره آن شورا بهم نریزد. این موضوع صرفا مختص برنامه سال تحویل است و برای برنامههای دیگر طبیعتا دوباره شورای هماهنگی مجریان، تصمیمگیر خواهد بود.
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