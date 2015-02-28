به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به طور رسمی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های برق خانگی از اول اسفندماه جاری ابلاغ کرده است.

برهمین اساس، متوسط تعرفه های جدید برق برای اقلیم های چهار گانه با احتساب ۱۰ درصد افزایش قیمت این حامل انرژی پرطرفدار در ادامه آمده است:



متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات ساعت در ماه) قیمت هر پایه (کیلووات ساعت) فروردین ماه ۱۳۹۳ قیمت هر پایه (کیلووات ساعت) اسفند ماه ۱۳۹۳ صفر تا ۱۰۰ ۴۰.۲ ۴۴ ۱۰۱ تا ۲۰۰ ۵۵ ۶۰ ۲۰۱ تا ۳۰۰ ۱۱۴ ۱۲۵ ۳۰۱ تا ۴۰۰ ۲۲۹ ۲۵۲ ۴۰۱ تا ۵۰۰ ۲۷۹ ۳۰۷ ۵۰۱ تا ۶۰۰ ۳۷۰ ۴۰۷ بیش از ۶۰۱ ۴۱۰ ۴۵۱

برق قبوض ۱۰۰ تومانی مشترکان را می‌گیرد؟

به گزارش مهر، در شرایط فعلی متوسط مصرف برق مشترکان خانگی کشور بدون احتساب وسایل سرمایشی و گرمایشی برقی همچون کولرهای گازی، اسپیلت و کولرهای آبی به طور متوسط برای هر دوره بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت است.

بر این اساس با احتساب تعرفه‌های جدید آن دسته از مشترکانی که به طور متوسط در هر دوره محاسبه صورتحساب حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف کنند با احتساب مالیات، عوارض ۳ تومانی مصرف و آبونمان باید معادل ۳۰ هزار تومان تت بیش از ۴۰ هزار تومان هزینه مصرف برق پرداخت کنند.

در این بین در صورتی که مصرف برق مشترکان به ۳۱۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت افزایش یابد هزینه مصرف برق این دسته از مشترکان خانگی به ۸۰ تا بیش از ۱۰۵ هزار تومان افزایش می یابد.

البته با تصویب پیشنهاد دولت در پارلمان، یک بند جدید و ناشناخته هم به قبوض برق و گاز مشترکان خانگی در سال ۹۴ اضافه شده است.

با ورود این بند جدید به قبوض گاز مشترکان خانگی، دولت مکلف شده است که هر دو ماه یک بار ۱۰۰ تومان به بار مالی قبوض گاز و ۵۰ تومان به قبوض برق اضافه کند اما در این مصوبه هیچ گونه اشاره ای که به دلایل این افزایش قیمت نشده است.

هیات وزیران در جلسه ۱۹ بهمن ماه سال جاری به‌پیشنهاد وزارت نیرو و به‌ استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ــ‌ مصوب ۱۳۸۸ ــ تصویب کرده است: «وزارت نیرو مجاز است از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ تعرفه‌های برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی را ۱۰ درصد و در بقیه موارد ۲۰ درصد بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها افزایش دهد.