«کجایی» در غیاب مرتضی پاشایی شنیدنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این قطعه موسیقایی که همانند کارهای قبلی این خواننده از حال و هوایی عاشقانه برخوردار استف مهرزاد امیرخانی ترانه سرا، معین راهبر تنظیم کننده و فرشید ادهمی گیتار و آرین قیطاسی نوازنده ساز کوعنا را به عهده داشتند.

این قطعه تازه ترین اثر موسیقایی خواننده فقید موسیقایی کشورمان است که در قالب اثری مستقل قبل از انتشار آلبوم جدید وی منتشر شده و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

آلبوم دوم مرتضی پاشایی که آخرین مراحل تولید خود را سپری می کند به گفته تولیدکنندگانش تا پایان اسفند روانه بازار موسیقی خواهد شد.

در متن ترانه «کجایی» آمده است:

امشبم مثل هر شب دوباره برات گریه کردم

گریه کردم گریه کردم که شاید بدونی بگی برمی گردم

امشبم زول زدم مثل هرشب به عکست رو دیوار

گریه کردم گریه کردم که شاید بگیری تو دستای سردم



کجایی بیا که خیلی تنهام

کجایی که تاریکه دنیام

برات مینویسم یه نامه

کجایی که غم تو چشامه

کجایی که من بی قرارم

کجایی که طاقت ندارم

کجایی بیا بسه دوری

چجوری تونستی چجوری



امشبم مثل هرشب یه نامه برات مینویسم مینویسم

مینویسم میخوام خون بشه چشم خیسم

امشبم پُر شده کاغذ از اسمت از اشک چشمم

مینویسم مینویسم میخوام باورت شه دیوونم عزیزم



کجایی بیا که خیلی تنهام

کجایی که تاریکه دنیام

برات مینویسم یه نامه

کجایی که غم تو چشامه

کجایی که من بی قرارم

کجایی که طاقت ندارم

کجایی بیا بسه دوری

چجوری تونستی چجوری