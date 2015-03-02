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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۴۷

مجد به مهر خبر داد:

وقوع ۲ زلزله پیاپی در دیباج دامغان/ بزرگترین زمین لرزه ۴ ریشتر

وقوع ۲ زلزله پیاپی در دیباج دامغان/ بزرگترین زمین لرزه ۴ ریشتر

دامغان – فرماندار شهرستان دامغان ضمن اشاره به وقوع دو زمین لرزه پیاپی در دیباج این شهرستان، گفت: اولین زلزله به بزرگی چهار و دومین نیز ۳.۱ در مقیاس امواج درونی ریشتر گزارش شده است.

علی اصغر مجد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وقوع زمین‌لرزه‌ای با بزرگی چهار در مقیاس امواج درونی زمین حوالی دیباج  در این شهرستان، اظهار داشت: این حادثه در ساعت هفت و ۴۲ دقیقه و ۴۷ ثانیه امروز صبح ثبت شده است.

وی مختصات این زمین‌لرزه که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده را، ۳۶.۲۸ شمالي و ۵۴.۱۴ شرقي اعلام کرد و افزود: این زمین لرزه در ۱۸ کیلومتری دیباج، ۲۲ كيلومتري دامغان و ۵۰  كيلومتري مجن شاهرود بوده است.

فرماندار شهرستان دامغان همچنین به دومین زلزله این منطقه با بزرگی ۳.۱ در مقیاس امواج درونی زمین نیز اشاره کرد و افزود: این زلزله نیز در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۳۶.۳۰ شمالي و ۵۴.۱۲ شرقي حادث شده است.

مجد افزود: این زمین لرزه نیز در ۱۷ كيلومتري ديباج، ۲۵ كيلومتري دامغان و ۵۲  كيلومتري مجن شاهرود اتفاق افتاده است.

وی در خاتمه ضمن تاکید بر نقش ارزنده رسانه ها در مدیریت بحران اظهار داشت: اکیپی برای ارزیابی وضعیت منطقه به موقعیت اعزام شده و در صورت بروز حوادث خاص اطلاع رسانی مناسب خواهد شد.

کد مطلب 2509510

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