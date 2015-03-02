وقوع ۲ زلزله پیاپی در دیباج دامغان/ بزرگترین زمین لرزه ۴ ریشتر

علی اصغر مجد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وقوع زمین‌لرزه‌ای با بزرگی چهار در مقیاس امواج درونی زمین حوالی دیباج در این شهرستان، اظهار داشت: این حادثه در ساعت هفت و ۴۲ دقیقه و ۴۷ ثانیه امروز صبح ثبت شده است.

وی مختصات این زمین‌لرزه که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده را، ۳۶.۲۸ شمالي و ۵۴.۱۴ شرقي اعلام کرد و افزود: این زمین لرزه در ۱۸ کیلومتری دیباج، ۲۲ كيلومتري دامغان و ۵۰ كيلومتري مجن شاهرود بوده است.

فرماندار شهرستان دامغان همچنین به دومین زلزله این منطقه با بزرگی ۳.۱ در مقیاس امواج درونی زمین نیز اشاره کرد و افزود: این زلزله نیز در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۳۶.۳۰ شمالي و ۵۴.۱۲ شرقي حادث شده است.

مجد افزود: این زمین لرزه نیز در ۱۷ كيلومتري ديباج، ۲۵ كيلومتري دامغان و ۵۲ كيلومتري مجن شاهرود اتفاق افتاده است.

وی در خاتمه ضمن تاکید بر نقش ارزنده رسانه ها در مدیریت بحران اظهار داشت: اکیپی برای ارزیابی وضعیت منطقه به موقعیت اعزام شده و در صورت بروز حوادث خاص اطلاع رسانی مناسب خواهد شد.