مجمع خیرین کمک به بهبودیافتگان اعتیاد در لرستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان اظهار داشت: اعتیاد یکی از چالش های جدی جامعه بوده و رفع آسیب اجتماعی اعتیاد یکی از مطالبات مردم است.

بازوند مبارزه با توزیع و مصرف مواد مخدر را نیازمند عزم عمومی دانست و افزود: برای رفع این زخم کهنه از پیکره جامعه لازم است هماهنگی و عزم جدی میان مسئولین و مردم وجود داشته باشد.

وی به تشکیل مجمع خیرین برای کمک به معتادان و بهبودیافتگان از اعتیاد اشاره کرد و بیان داشت: دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با همکاری نیروی انتظامی استان و شهرداری بایستی نسبت به جمع آوری معتادان سطح شهر اقدام کنند.

استاندار لرستان افزود: تمامی فرمانداران و شهرداران استان موظفند در تمامی ایام سال بویژه در ایام نوروز با جدیت نسبت به جمع آوری معتادان در سطح شهرها و انتقال آنها به مراکز ماده ۱۶ اقدام کنند.

بازوند تاکید کرد: برای جبران کمبود فضای کمپ های ماده ۱۶ بایستی برخی ساختمان های اداری بلا استفاده ظرف یک هفته تعیین تکلیف شده و کمبود فضای مراکز ماده ۱۶ تامین شود.

وی بر توانمند سازی مناطق پرآسیب شهری تاکید کرد و گفت: دستگاه های ذی ربط بایستی حداکثر ظرف یک هفته برای ارائه خدمات به مناطق کوی علی آباد و گل سفید خرم آباد اقدام کنند.

بازوند با تاکید بر لزوم تدوین برنامه های مناسب برای سال ۹۴ توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی مناسب بتوان شاهد کاهش نگرانی افکار عمومی در بحث مواد مخدر و آسیب های آن بود.

استاندار لرستان مدیران دستگاه های اجرایی را مکلف کرد تا شخصا در جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شرکت کنند چرا که معاونان آن ها اختیارات لازم برای تصمیم گیری نهایی در این زمینه را نخواهند داشت.

بنابراین گزارش در این جلسه مقرر شد برنامه توانمندسازی مناطق آسیب پذیر شهر خرم آباد ظرف مدت زمان یک هفته تدوین شود.