به گزارش خبرنگار مهر، عباس نصرالهی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مدرسه نبی اکرم(ص) که به همت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل احداث شده است، اظهار کرد: ما امروز گردهم آمده‌ایم تا گوشه‌ای از تلاش‌هایی را که در راستای تعلیم و تربیت در کشور و در استان قم به ثمر نشسته است را به بهره برداری برسانیم.

وی با بیان اینکه امروز در جمهوری اسلامی ایران بیش از ۳۳۰ هزار دانش آموز و همچنین بیش از ۳۰ هزار طلبه از اتباع خارجی تحصیل می‌کنند، گفت: اگر فقط هزینه این تعداد را تأمین کنیم دنیا اعتراف خواهد کرد آنچه در ایران به پناهندگان خدمات ارائه می‌شود خصوصا در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش بی‌نظیر و بی‌بدیل است.

معاون اجرایی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور این اقدامات را برای جمهوری اسلامی ایران فرصت خوبی عنوان کرد و افزود: گرچه امروز این فرصت در اختیار ما است اما هزینه‌هایی را برای ما داشته است.

وی با بیان اینکه کمیساریای عالی در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۱ میلیارد تومان کمک کرده است، گفت: هزینه تعلیم و تربیت برای این تعداد از اتباع خارجی در ایران نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان است که توسط جمهوری اسلامی ایران تآمین می‌شود.

بیش از یک میلیون نفر از اتباع خارجی تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند

نصرالهی تصریح کرد: بیش از ۶ ماه است با وزارت بهداشت در حال مذاکره هستیم و در آخرین مذاکرات توانستیم یک میلیون نفر از اتباع را تحت پوشش بیمه سلامت قرار دهیم و امیدورایم بتوانیم مشکلات بهداشت و سلامت اتباع به ویژه بیماران خاص که بیش از دو هزار نفر هستند را تحت پوشش قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه دانش آموزان افغانی یا عراقی بدون هیچ تبعیضی در کنار دانش آموزان ایرانی به تحصیل می‌پردازند، گفت: در ایران ۹۷ درصد اتباع کنار مردم زندگی می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران هر آنچه را که یک انسان نیاز دارد همانند یک شهروند ایرانی به آنها خدمات ارائه می‌کند.