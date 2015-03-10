۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۴۳

با اعتبار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل/

نخستین مدرسه اختصاصی اتباع خارجی در قم افتتاح شد

قم - نخستین مدرسه ابتدایی مختص افغانستانی‌ها که توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل احداث شده است طی مراسمی با حضور مسئولان و نمایندگان سفارت کشور‌های آلمان، ژاپن و جمهوری کره در قم افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه مدرسه نبی اکرم(ص) که به همت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل احداث شده است قبل از ظهر سه‌شنبه با حضور نمایندگان سفارت کشور‌های آلمان، ژاپن و جمهوری کره، رضا سیار فرماندار قم، حجت الاسلام علیزاده نماینده آیت الله اعرافی، حمیدرضا دژاکام مدیرکل آموزش و پرورش استان قم، عباس شیرمحمدی مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری قم، عباس نصرالهی معاون اجرایی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و سیوانکا دانا پالا نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در قم برگزار شد.

در ابتدای مراسم مدیرکل آموزش و پرورش استان قم طی سخنانی اظهار کرد: این مدرسه مختص دانش آموزان اتباع افغانی است تا شرایط بهتری در تحصیل برایشان فراهم شود.

حمیدرضا دژاکام با بیان اینکه امروز در دنیا شاهد تحول بزرگی هستیم، گفت: ما به هم‌نوع خودمان در هر شرایطی فکر می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که همه انسان‌ها در کره زمین از یک جایگاه بزرگ علمی، سلامت، بهداشت وامنیت برخوردار باشند.

وی تصریح کرد: کشور ایران با این نگاه نوع دوستی در خدمت تمامی کشور‌ها بوده و هست و چنین نگاهی نیزدر میان مردم ایران وجود دارد.

مدرسه ابتدایی نبی اکرم(ص) با مساعدت مالی مردم ژاپن، اتحادیه اروپا، دولت‌های فرانسه، آلمان و کره، توسط وزارت آموزش و پرورش و حمایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان درمساحت ۱۴۰۰ متر مربع و با ۹ کلاس ساخته شده است.

