مهمترین دستاوردهای علمی سال گذشته/ شکست انحصار خارجیها با فناوری

به گزارش خبرنگارمهر، محققان ایرانی توانستند در سال ۱۳۹۳ هم مانند سال های گذشته، دستاوردهای علمی و فناورانه ای داشته باشند که این دستاوردها، باعث سرافرازی و سربلندی کشور به شمار می روند.

داروی درمان پروستات و نازایی، سانتریفیوژها برای تولید واکسن،خانواده جدید مخمرها،خط تولید صنعتی تولید آنزیم در دانشگاه شریف، دستگاه های UPS و شارژهای صنعتی پرقدرت ، واکسن جدید طیور، داروی دیابت ایرانی، خودروی دوستدار محیط زیست،ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺒﯿ ﻪﺳﺎز ﻣﺎھﻮاره ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ زﻣﯿﻦ آھﻨﮓ، از جمله مهم ترین رونمایی ها و دستاوردهای سال ۱۳۹۳ به شمار می روند. این دستاوردهای محققان کشور، در نهایت منجر به بومی سازی و تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان می شود.

در ادامه این گزارش به معرفی برخی از این دستاوردها می پردازیم؛

رونمایی از خانواده جدید مخمرها

یکی از این دستاوردها خانواده جدید مخمرها بود که توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران شناخته شد. این دستاورد با حضور معاون اول رییس جمهور، رئیس جهاددانشگاهی، رئیس مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در بیستم ابان ماه سال ۱۳۹۳ رونمایی شد.

شایان ذکر است که در دنیا تنها ۶ خانواده جدید مخمر ها کشف شده که این مورد شناخته شده توسط محققان ایرانی در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، آخرین مورد ثبتی است. از این گونه مخمر ها به دلیل غنای گلوتامیک اسیدی، به عنوان یک طعم دهنده غذایی استفاده می شود.

راه اندازی خط تولید داروی درمان سرطان پروستات

محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در سالی که گذشت موفق به ساخت داروی «لوپرولایداستات» برای درمان سرطان پروستات شدند که خط تولید صنعتی آن در اواسط بهمن ماه سال ۱۳۹۳ به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی راه اندازی شد.

تا کنون تولید داروی تزریقی سرطان پروستات منحصربه کشور امریکا بوده که با تولید آن توسط یک شرکت دانش بنیان در پژوهشگاه ، این انحصار شکسته شد. این دارو یک فراورده تزریقی یک ماهه برای سرطان پروستات است که در درمان بیماریهای فیبروم رحم و نازایی در زنان نیز کاربرد دارد.

افتتاح خط تولید شارژرهای صنعتی پرقدرت وups ها

دستگاه های UPS و شارژهای صنعتی پرقدرت یکی دیگر از افتخارات علمی ایران بود که توسط محققان پر تلاش کشورمان به نتیجه رسید.

این محصولات توسط معاون اول رئیس جمهور و هیات همراه، رئیس جهادداشگاهی در مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی افتتاح شد. این دستگاهها برای تولید برق به کار می روند.

رونمایی از سانتریفیوژ ایرانی جهت تولید داروهای نوترکیب و واکسن

یکی دیگر برگهای زرین علم و فناوری که در سال ۹۳ ورق خورد پروژه «سانتریفیوژ طراحی شده جهت تولید داروهای نوترکیب و واکسن‌ها» بود که در انستیتو پاستور ایران با حضور وزیر بهداشت و درمان، رئیس سازمان انرژی اتمی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، و رئیس انستیتو پاستور ایران رونمایی شد.

این سانتریفیوژ، سانتریفیوژ توبولار است که توسط شرکت‌های دانش بنیان سازمان انرژی اتمی و انستیتو پاستور ایران به صورت مشترک جهت تولید داروهای نوترکیب و واکسن ساخته شده است.سانتریفیوژ توبولار گلوگاه اصلی واکسن ها است و مصرف دوگانه دارد.

افتتاح خط تولید آنزیم صنعتی در دانشگاه صنعتی شریف

خط تولید آنزیم صنعتی را می توان از دستاوردهای مثال زدنی دانشگاه شریف، در سال ۱۳۹۳ دانست. این خط تولید در اسفند ماه سال ۱۳۹۳ افتتاح شد.

آنزیم‌ها بیشتر در حوزه صنایع شویندگی، صنایع غذایی، پزشکی و درمان، دام و طیور به ترتیب در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. خط تولید صنعتی آنزیم‌ها در دانشگاه صنعتی شریف با حمایت ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه‌اندازی شده، و تولید آنزیم‌ها در کشور به صورت کامل، توجیه اقتصادی دارد که با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد تومانی می‌توان علاوه بر تامین داخل، آنزیم‌ها را به کشورهای دیگر صادر کرد.

البته می توان گفت که با راه اندازی این خط تولید، انحصار تولید آنزیم در کشورهای امریکایی و کانادایی شکسته شد.

راه اندازی و بهره برداری از سه دستاورد سازمان انرژی اتمی در حوزه سلامت

از جمله نتیجه زحمات محققان ایرانی، می توان به سه دستاورد سازمان انرژی اتمی در حوزه سلامت اشاره کرد. سانتریفیوژ لوله ای (نیوبولار) تولید واکسن های نوترکیب انسان و دام، سامانه پایش پرتوهای فرابنفش (UV) و سامانه ملی پرتودهی چند منظوره گاما- مرکز بناب که از طریق ویدئوکنفرانس بهره برداری می شود سه دستاورد مهم هسته ای کشور هستند که با حضور رئیس جمهور در سازمان انرژی اتمی در بیست و یکم اردیبهشت،۱۳۹۳ رونمایی شد.

رونمایی از داروی ایرانی درمان دیابت

داروی ایرانی درمان دیابت نوع ۲ ، که تاکنون در انحصار یک شرکت دارویی آمریکایی بوده، در یکی از شرکت های داروسازی کشور به تولید رسید.پیش از این تولید داروی "زیپتین" در انحصار یکی از شرکت آمریکایی بود و ایران با راه اندازی خط تولید آن، انحصار تولید این دارو را شکست.این دارو در بهمن ماه رونمایی شد.

با توجه به شیوع ۳۰ درصدی بیماری دیابت و پیش‌دیابت در کشور می توان گفت، داروی جدید درمان دیابت نوع ۲ از افت قند خون و افزایش وزن فرد دیابتی جلوگیری می‌کند.

رونمایی از ۴۰ نوع چشمه لیزری

محققان مرکز ملی علوم و فنون لیزر توانستند در دومین نمایشگاه دستاوردهای این مرکز، دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند. با توجه به اینکه ایران، برای واردات دستگاههای لیزری در تحریم است، ساخت دستگاههای لیزری در کشور ضروری است که محققان ایرانی موفق به ساخت بیش از ۴۰ نوع دستگاه و چشمه لیزری مشابه و یا حتی بالاتر از نمونه های خارجی شدند.

این نمایشگاه در دی ماه ۱۳۹۳ با حضور حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد حسن ابوترابی نائب رئیس مجلس ، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، رئیس مرکز ملی علوم و فنون لیزر و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد و ۴۰ نوع چشمه لیزری کاربردی در پزشکی و صنعت ،رونمایی شد.

رونمایی واکسن جدید طیور موسسه سرم‌سازی رازی

از دیگر افتخارات محققان و مخترعان ایرانی ، ساخت « واکسن جدید نیو فلورازی (۲ دهم سی سی) طیور» است که این نوع واکسن طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در موسسه رازی شعبه مرند رونمایی شد.

این واکسن به مدت ۱۰ سال به صورت (نیم سی سی) تولید می‌شد و اکنون به صورت (۲ دهم سی سی) در هر دز تولید می‌شود که حجم تزریقی کم از مزیت‌های این محصول به شمار می‌رود. قیمت تمام شده این محصول نصف قیمت واکسن وارداتی است.

رونمایی از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺒﯿ ﻪﺳﺎز ﻣﺎھﻮاره ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ زﻣﯿﻦ آھﻨﮓ

ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﻣﺎھﻮاره ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ زﻣﯿﻦ آھﻨﮓ از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺎوردھﺎﯾ علمی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﺑﻪھﻤﺖ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺳﺎﻣﺎﻧ ﻪھﺎی ﻣﺎھﻮاره ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ طﺮح در ﭘﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﺳﺘﺎوردھﺎیﭘﮋوھﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ھﻔﺘﻪ ﭘﮋوھﺶ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.

همچنین اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎھﻮاره را ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ھﺰﯾﻨ ﻪھﺎی ﮐﻼن و ﭘﺮﺗﺎب آن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣ ﯽﮐﻨﺪ.اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز، اﺑﺰار ﺿﺮوری و ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای آزﻣﻮن ﺳﯿﺴﺘ ﻢھﺎی ﻣﺎھﻮار هھﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم طﺮاﺣﯽ و ﻗﺒﻞ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺪار ﻣﺤﺴﻮبﻣ ﯽﺷﻮد.

رونمایی از پنج طﺮح ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در پارک پردیس

در ادامه می توان به ۵ طرح برتر فناورانه پارک پردیس در سال ۱۳۹۳ اشاره کرد . «ﮐﭙﺴﻮ لھﺎی ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ»، «دﺳﺘﮕﺎه همودﯾﺎﻟﯿﺰ»، «ﻣﻮﺗﻮرھﺎی DC ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺎﻻ»، «رﺑﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺒﮑ ﻪھﺎی ﻟﻮﻟﻪ» و «آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﻤﺮاه» از بهترین طرح های پارک علمی و فناوری پردیس بودند که در جشنواره برترین های پارک پردیس معرفی و شناخته شدند. این جشنواره همزمان با دوازدھﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ برگزارشد.

ﻛﭙﺴﻮل ھﺎی ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ در ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﻠﺒﺎن در ھﻨﮕﺎم "jettison" و در ﻛﺎﺑﯿﻦ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﯽﮔﯿﺮد.دﺳﺘﮕﺎه ھﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ ﺗﻤﺎم اھﺪاف ﻣﺘﺼﻮر از دﯾﺎﻟﯿﺰ( ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﺮآورده ھﺎی ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺮوﺗﯿﻦ از ﺧﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ اوره و ﻛﺮاﺗﯿﻦ، ﺣﻔﻆ ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼحﺧﻮن در ﻣﺤﺪوده طﺒﯿﻌﯽ، ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﺧﻮن و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺎﯾﻊ اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮن) را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ.ﻣﻮﺗﻮر ھﺎی DC ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺎﻻ در ﯾﻜﯽ از ﻣﻜﺎﻧﯿﺰﯾﻢ ھﺎی ﺑﺎﻟﮕﺮد ھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻤﺖ و رول ﻛﺎرﺑﺮددارد و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ھﻠﯽ ﻛﻮﭘﺘﺮ ﺳﺎزی اﺳﺖ.رﺑﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺒﻜﻪ ھﺎی ﻟﻮﻟﻪ ھﻢ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎی ﺑﺼﺮی و ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺮب در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﻮاع ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺨﺎزن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﻤﺮاه ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ آزﻣﺎﯾ ﺶھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﭘﺘﯿﻚ و اﻟﻜﺘﺮﯾﺴﺘﻪ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻛﺘﺎبھﺎی ﻓﯿﺰﯾﻚ دورهراھﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دھﺪ و درك ﺻﺤﯿﺤﯽ و ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ از ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻚ را ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﺠﺎد ﻛﻨﺪ.

روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺧﻮدروی دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿ ﻂ زﯾﺴﺖ دوﻧﯿﺮو

همچنین ﺧﻮدروی دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دو ﻧﯿﺮو، ﯾﮑﯽ از طﺮحھﺎی ﮐﻼن ﻣﻠﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ علمی و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری، از دیگر دستاوردهای محققان ایرانی است که با حضور رئیسجمهور کشورمان رونمایی شد.

اﯾﻦ ﺧﻮدروی دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ھﯿﺒﺮﯾﺪی اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﮐﺎر ﻣ ﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺷﺎرژ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺗﺮی ﺗﺎﻣﺴﺎﻓﺖ ۸۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﯽﮐﻨﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ طﻮری طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد.

رونمایی از خودروی برقی دونفره در دانشگاه آزاد

خودروی برقی دو نفره دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، از دستاوردهای مهم دانشگاه آزاد بود که در سال ۱۳۹۳ با حضور حجت‌الاسلام ابوترابي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، معاونان دانشجویی، پژوهشی و آموزشی اين دانشگاه در دی ماه رونمایی شد.

اين خودروی شارژی دارای ۱۲۰ سانتیمتر عرض و ۲ متر طول دارد که می تواند مشکلات پارک در خیابان‌های را كاهش دهد و هم‌چنین هیچ‌گونه آلودگی زيست محيطي تولید نکند.تمامي مراحل ساخت و طراحي این خودرو كه ۴۰۰ كيلوگرم وزن دارد، توسط محققان دانشگاه آزاد اسلامي قزوین انجام شده است و می تواند با ۳ ساعت شارژ برقي، مسافت ۲۰۰ کیلومتر را حداكثر با سرعت ۸۰ كيلومتر بر ساعت طي كند.