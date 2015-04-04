پزشکان «درحاشیه» به سخره گرفته شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علبرضا زالی در این نامه نسبت به تخریب رابطه پزشک و بیمار و عواقب هرگونه واکنش احتمالی جامعه پزشکی به نهادهای امنیتی و قضائی هشدار داد.

وی خطاب به محمد سرافراز رئیس سازمان صداو سیما، افزود: همانطور که مستحضرید پیش از این نیز در مکاتبات متعدد با جناب آقای ضرغامی ریاست وقت سازمان و جنابعالی کرارا بر اهمیت تحکیم رابطه بین پزشک و بیمار و نقش موثر آن در درمان تاکید گردید و از رویه نامناسب آن سازمان به طور اخص در طی ۱۸ ماه گذشته که به صور مختلف و با اتکا به آمار مجعول و تصاویر غیرقابل اعتماد و تولید برنامه های غیرآگاهانه و بعضا مغرضانه در تخریب این رابطه موثر کوشیده است گلایه مندی خود را به نمایندگی از جامعه بزرگ پزشکی کشور اعلام نموده ام.

شعار امسال به ابتکار مقام معظم رهبری به نام "دولت، ملت - همدلی و همزبانی" نامگذاری گردید. نیک می دانید که اگر دولت دستاوردی در زمینه سلامت داشته است و از کاهش پرداخت از جیب مردم سخن می گوید؛ این موفقیت جز با فداکاری و همکاری ایثارگرانه و صبورانه همه دست اندرکاران عرصه درمان اعم از پزشک و پرستار و پیراپزشک میسر نبوده است. فراموش نکنید طی این سال ها جامعه خدوم پزشکی بوده است که از حقوق واقعی خود گذشته و یارانه نظام سلامت را از جیب خود پرداخت کرده است. آنها که از نزدیک دستی بر آتش دارند و یا خدای نکرده در طی این مدت به کسالتی دچار شده اند، حجم عظیم مراجعان و زحمات شبانه روزی و طاقت فرسای کادر درمان را دیده اند که البته بعضا میزان رضایتمندی مردم در رسانه ملی انعکاس یافته است. اما گویا برای رسانه همکاران درمانگر جزئی از مردم محسوب نمی شوند تا بخشی از زحمات آنها نیز که علت العلل این رضایتمندی است را نشان دهد؛ اگرچه هرگز در این قاب آن همه ایثارگری نمی گنجد.

اعتماد مردم به پزشکان علاوه بر آنکه نیازی طرفینی است تاثیر واضحی بر کاهش بار کاری نظام سلامت و بار مالی دولت دارد و می بایست محور برنامه های پرمخاطب رسانه ملی قرار گیرد. قبلا نیز گفته ام که تصویر کلی حاصل از برنامه های صدا و سیما متاسفانه نمایی غیرقابل اعتماد، ناامیدکننده و آکنده با انواع ناهنجاری ها و فسادها را در ذهن مخاطب از نظام سلامت به یادگار می گذارد و این درحالی است که بدون شک جامعه پزشکی ایران یکی از موفق ترین و سالم ترین نظام های سلامت در منطقه و حتی جهان است.

بزرگنمایی و استفاده از اشارات شیرین اگر به درستی استفاده شود موجبات بهجت درونی و نشاط را ایجاد می کند، اما نه ساخت سریال به ظاهر طنزی که در آن پزشکان به نحوی به سخره گرفته می شوند که تصویری غیرمنصفانه و همراه با لودگی از آنها نمایش داده می شود که نه فایده ای در اصلاح امور دارد و نه سبب ساز شادی است.

مطلعید در نامه پیشین که در اول دی ماه گذشته به معاونت محترم سیما نوشته شد یه طور مبسوط و مستدل به نگرانی از ساخت چنین سریالی پرداخته و عواقب واکنش های اجتماعی پیش بینی شد. در همان زمان در جلسه ای که با روسای انجمن های علمی تخصصی کشور برگزار شد، نظرات مستفاد از آن جلسه با حضور رئیس محترم شورای سیاستگذاری سلامت سازمان صدا و سیما بررسی و احتمالا منجر به تغییراتی در نام و سناریوی سریال که بن مایه اصلی آن به سخره گرفتن جامعه پزشکی بود شد. اما گویا همه آن نظرات دلسوزانه مد نظر قرار نگرفته است.

اهمیت طبابت تا بدان حد است که پیامبراکرم (ص) علم الادیان را در کنار علم الابدان آورده اند و ارزش طبابت را با فقاهت یکسان دانسته اند؛ در کدامیک از برنامه های صدا و سیما این خط قرمز شکسته می شود که حال طبابت را نشانه گرفته است؟

مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی نظام پزشکی بر تقدیس جامعه پزشکی اشاره و فرمودند:" ما احتیاج داریم مردم به پزشک اعتماد کنند، احترام کنند، او را تکریم کنند و او را تقدیس کنند". همچنین در زمان ترخیص از بیمارستان نیز فرمودند:"من به دکترهای خودمان افتخار می کنم. علم الیقین من درباره توانایی پزشکان ایرانی به عین الیقین تبدیل شد."

حال سئوال این است که آیا پخش چنین برنامه های موهوم در طول سنوات گذشته در راستای نگاه مدبرانه مقام معظم رهبری نسبت به جامعه پزشکی بوده است؟

پزشکان بیدار و مهربان ایران با هوشیاری تحسین برانگیز خود به رغم تمام نامهربانی ها که در حقشان صورت گرفته هیچ گاه مراتب اعتراض خود را طوری بیان نکرده اند که نامحرمان و بدخواهان بتوانند از آن سوء استفاده کنند. با عنایت به ناخرسندی آحاد جامعه پزشکی از رویه صدا و سیما و همکاری شایسته ای که در ارتقای آموزش عمومی مردم در رسانه ملی داشته اند و همچنین درخواست قبلی مبنی بر حداکثر دقت و صلاح اندیشی آن سازمان محترم در خصوص برنامه های مرتبط با نظام سلامت، موکدا با گوشزد نمودن عواقب هرگونه واکنش اجتماعی احتمالی از دستگاه های امنیتی و قضایی می خواهیم در جریان امر قرار گیرند.

قطعا اگر نیاز به هر اقدامی باشد سازمان نظام پزشکی ضمن پیگیری قاطع، با نظرخواهی از جامعه پزشکی کشور و تصمیم گیری در شورای عالی خود از تمامی راهکارها و ظرفیت های قانونی و مدنی استفاده خواهد کرد.

در آستانه سال نو نیز پخش گزارشی هدفمند در شبکه خبر موجبات تلخ کامی جمع بزرگی از پزشکان عمومی کشور را فراهم آورد در حالیکه بارها تذکار لازم در زمینه مشورت در ساخت چنین برنامه هایی و حداقل آگاهی از قوانین و حتی اعلام آمادگی سازمان نظام پزشکی نیز خاطرنشان گردیده بود.

لازم به یادآوری است که مردم به پزشکان خود اعتماد دارند و این جزئی از فرهنگ ایرانی است که حتی نه فقط در مشکلات درمانی که در برخی مسائل زندگانی شخصی نیز پزشک را محرم خود دانسته و او را طرف مشورت قرار می دهند و هرگونه تخریب در این رابطه بیش از آنکه پزشک را متضرر کنند اثری به مراتب بیشتر بر بیماران و مردم خواهد داشت.

در ضمن سازمان نظام پزشکی به عنوان بزرگترین نهاد صنفی و براساس وظایف مصرح قانونی در حمایت از مردم شریف و جامعه معزز پزشکی، خواهان تغییر نگرش سازمان صدا و سیما در تولید و پخش برنامه های سلامت محور و ایجاد نگاه مثبت در نظام سلامت کشور است که موجبات افزایش اعتماد فی مابین بیمار و پزشک فراهم گردد.