چهار واحد آموزشی در شهرستان خدابنده افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در شهرستان خدابنده همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر، چهار واحد آموزشی جدید در مناطق روستایی شهرستان خدابنده با حضور استاندار زنجان به بهره‌برداری رسید.



فرماندار شهرستان خدابنده در آیین افتتاح این مدارس با اشاره به اهمیت گسترش فضاهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: این پروژه‌ها در قالب «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی» اجرا شده‌اند و نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان روستایی ایفا می‌کنند.

محمد اسماعیل اعلایی افزود: این مجموعه شامل یک مدرسه ۶ کلاسه در روستای جرین، یک مدرسه ۴ کلاسه در روستای آقجه‌قیا، و دو مدرسه ۳ کلاسه در روستاهای دوتپه علیا و اینچه است که با استانداردهای روز آموزشی ساخته و تجهیز شده‌اند.

وی با تأکید بر روند رو به رشد ساخت مدارس در سال‌های اخیر افزود: در دولت چهاردهم، شتاب توسعه فضاهای آموزشی به شکل محسوسی افزایش یافته و این موضوع در مقایسه با دهه‌های گذشته کاملاً مشهود است.

اعلایی افزود: این روند نشان‌دهنده توجه ویژه به زیرساخت‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری برای آینده نسل جوان است.

در ادامه این مراسم، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان نیز با اشاره به هزینه‌های انجام‌شده برای این پروژه‌ها گفت: برای احداث و تجهیز این چهار مدرسه، بیش از ۳۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است. این سرمایه‌گذاری علاوه بر ایجاد فضای آموزشی ایمن و استاندارد، زمینه بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان مناطق روستایی را فراهم کرده است.

جهانگیر صفری همچنین با ارائه آماری از وضعیت فضاهای آموزشی استان اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه در سطح استان زنجان فعال است.

وی افزود: ۱۰۷ پروژه مدرسه‌سازی در قالب نهضت توسعه فضاهای آموزشی در نقاط مختلف استان در دست اجرا قرار دارد که میانگین پیشرفت فیزیکی آن‌ها به ۶۳ درصد رسیده است.

صفری ادامه دادد: تکمیل این پروژه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تراکم کلاس‌ها و ارتقای کیفیت آموزش در استان داشته باشد.