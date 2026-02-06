به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک با اشاره به جایگاه راهبردی مسجد در منظومه فکری اسلام اظهار کرد: مسجد در اسلام، تنها محل عبادت فردی نیست، بلکه پایگاهی چندبعدی برای تربیت دینی، آموزش، فعالیت‌های فرهنگی، رسیدگی به مشکلات مردم و حتی صیانت از ارزش‌های نظام اسلامی به شمار می‌رود.

وی افزود: اگر هدف ما جذب و ماندگاری جوانان و اقشار مختلف مردم در مسجد است، باید آن را به مرکزی پویا، زنده و پاسخگو به نیازهای روز جامعه تبدیل کنیم؛ مکانی که در کنار عبادت، آموزش، نشاط اجتماعی و خدمت‌رسانی را نیز در خود جای دهد.

امام جمعه سیریک با تأکید بر اینکه «مسجد، مادر این انقلاب است»، تصریح کرد: شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی از دل مساجد آغاز شد و امروز نیز استمرار و پویایی انقلاب، در گرو احیای نقش واقعی مسجد در جامعه است.

حجت‌الاسلام سالاری، راه‌اندازی کانون‌های مواسات، صندوق‌های کمک مؤمنانه و توسعه فعالیت‌های اجتماعی و خدماتی در مساجد را از ضرورت‌های امروز جامعه اسلامی دانست و گفت: نشاط و کارکرد اجتماعی مسجد، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلب اعتماد عمومی و حضور پررنگ مردم، به‌ویژه نسل جوان، دارد.

وی با اشاره به لزوم اجرای «طرح محراب» خاطرنشان کرد: مسجد باید دوباره به محور حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و معیشتی مردم تبدیل شود و نقش تاریخی خود را به‌عنوان پناهگاه مردم و مرکز تصمیم‌سازی اجتماعی ایفا کند.

امام جمعه سیریک در خطبه دوم نماز جمعه، امر به معروف و نهی از منکر در شرایط کنونی کشور را تبعیت عملی از ولایت فقیه عنوان کرد و افزود: امروز مهم‌ترین مصداق امر به معروف، ایستادن در مسیر ولایت، اعتماد به رهبری و حمایت عملی از ولی فقیه است؛ چرا که ولایت، ستون خیمه انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به حضور اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیت تاریخی امام خمینی(ره)، این حضور را حامل پیام‌های مهمی دانست و تصریح کرد: نخست، تأکید بر فرماندهی واحد ولی فقیه؛ دوم، نشان دادن اینکه نظام اسلامی در وضعیت انفعال قرار ندارد؛ سوم، نمایش قدرت مقاومت جمهوری اسلامی با رویکرد صلح‌طلبانه جهانی؛ و چهارم، نقش بی‌بدیل رهبری در تأمین امنیت و عزت ملت ایران.

حجت‌الاسلام سالاری در پایان با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگر به نیروهای مؤمن، ولایت‌مدار و انقلابی نیاز داریم، از همکاری نهادهای دولتی، دستگاه‌های اجرایی و مشارکت گسترده مردم در برگزاری باشکوه جشن‌های نیمه شعبان قدردانی کرد.