مشکل وثیقه واحدهای صنعتی مشکل دار در استان زنجان حل شد

ناصر صیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: براساس بخشنامه جدید محدودیتی برای ارائه تسهیلات بانکی به واحدهایی که مشکل وثیقه دارند وجود ندارد.

وی اظهار داشت: واحدهایی که مشکل دارند برای دریافت وام به شهرک صنعتی مراجعه کرده وبرای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده و وام تا سقف یک میلیارد ریال بدون اینکه وثیقه داشته باشند تعلق می گیرد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان گفت: با اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار به مجموعه صندوقهای حمایتی زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن موافقت شده و واحدهای استانی که مشکل وثیقه دارند از این صندوق حمایتی استفاده کنند.

صیدی تاکید کرد: سال گذشته ۸ میلیارد ریال ازواحدهای صنعتی استان از این صندوق بهره برند.

وی گفت: واحدهایی که در استان زنجان زیر ۵۰ نفر نیرو دارند، مشکل فرسودگی تجهیزات دارند و نمی توانند وام دریافت کنند و چنانچه بانک وثیقه می خواهد می توانند از تسهیلات حمایتی این صندوق استفاده کنند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان تصریح کرد: رفع مشکل واحدهای صنعتی در استان باعث توسعه اقتصاد می شود چرا که این واحدها می توانند در اشتغالزایی استان نقش بسیار مهمی را ایفا کنند.

صیدی افزود: در استان زنجان شرکت شهرک های صنعتی برای رفع مشکل واحدهای صنعتی برنامه ریزی لازم را در سالجاری در دستور کاری خود قرار داده است.