به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی با اشاره به اینکه ۹۶۰ شهرک و ناحیه صنعتی در کل کشور وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد بیش از ۷۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی در مرحله واگذاری زمین به سرمایه گذاران قرار دارد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه ۲۰۹ شهرک و ناحیه صنعتی توسط شرکت‌های خدماتی اداره می‌شود، خاطر نشان کرد: در استان همدان هفت شهرک و ناحیه صنعتی توسط این شرکت‌ها و با مدیریت بخش خصوصی اداره می‌شود.

یزدانی به فعالیت بیش از ۸۷ هزار واحد صنعتی در کل کشور اشاره و اضافه کرد: در این واحدهای صنعتی برای بیش از ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی ضمن تاکید بر پیگیری دو رسالت اصلی در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، تصریح کرد: استقرار واحدهای آلاینده و انتقال آنان از شهر به شهرک‌ها و انتقال واحدهای صنفی بزرگی که در قانون نظام صنفی می‌گنجد به شهرک‌ها، از وظایف سازمان محسوب می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال آینده در راه تکمیل زیر ساخت‌های شهرک‌های صنعتی به ویژه مناطق تقاضا محور با استفاده از منابع خارج از سازمان در قالب تعامل با فرابورس و صندوق‌های که می‌توانند همکاری کنند با سرعت مطلوب حرکت خواهیم کرد.

یزدانی ادامه داد: تحقق این امر باعث می‌شود منابع داخلی سازمان و شرکت شهرک‌های صنعتی به سمت مناطق کمتر توسعه یافته سوق داده شوند، ضمن اینکه با تامین زیر ساخت‌ها در این مناطق عدالت اقتصادی محقق شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در ۲۵۵ شهرک و ناحیه صنعتی کشور تصفیه خانه فاضلاب اجرا شده و یا در دست ساخت و طراحی است، افزود: در استان همدان ۱۰ ناحیه و شهرک صنعتی دارای تصفیه خانه فاضلاب هستند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بوعلی همدان نیز افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر ۲.۵ میلیارد تومان وارد مدار شد و ظرفیت تصفیه خانه از ۸۰۰ متر مکعب به ۱۲۰۰ متر مکعب ارتقا یافت.

یزدانی همچنین سال آینده را برای شهرک‌های صنعتی ایران از لحاظ جذابیت برای سرمایه گذاران پر بار توصیف کرد و گفت: تدابیری در سازمان نظیر حمایت از صنایح کوچک، سرعت بخشیدن به خوشه‌های صنعتی در جهت کاهش هزینه‌ها، توسعه بازار و حضور در بازارهای صادراتی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه پنج صندوق حمایتی در مجموعه وزارتخانه داریم، افزود: صندوق حمایت از صنایع کوچک، صندوق تحقیقات الکترونیک، صندوق ضمانت صادرات، صندوق حمایت از معدن و صندوق حمایت از صنایع دریایی این مجموعه را تشکیل می‌دهد. این صندوق‌ها در ر استای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت‌های همه جانبه در نظر گرفته شده است.