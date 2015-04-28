  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۲۲

یازدهمین نشست تخصصی شورای عالی قرآن نیمه اردیبهشت برگزار می‌شود

یازدهمین نشست تخصصی شورای عالی قرآن نیمه اردیبهشت برگزار می‌شود

رئیس حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن گفت: یازدهمین نشست تخصصی اساتید، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم، چهارشنبه تا جمعه ۱۶ تا ۱۸ اردیبهشت در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی میرزاجانی، رئیس حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن گفت: یازدهمین نشست تخصصی اساتید، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم، چهارشنبه تا جمعه ۱۶ تا ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۴ در تهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این نشست سه روزه، موضوعاتی ذیل دو محور «فقه تغنی در قرائت قرآن» و «فقه احکام و قواعد تجویدی» با حضور اساتید برجسته مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

دبیر نشست گفت: تفاوت عمده نشست امسال علاوه بر موضوع آن، برگزاری کارگاه‌های تخصصی «مهندسی تلاوت» در خلال نشست با حضور یکی از اساتید مصری می‌باشد.

میرزاجانی ادامه داد: پیرو فراخوان ارسال مقاله در دی ماه سال گذشته، اساتید، دانشجویان و حاصب‌نظران این حوزه بیش از ۳۰ مقاله را به دبیرخانه نشست ارسال نموده‌اند.

وی افزود: این مقالات در دست داوری قرار دارد و ان شا الله در هفته آینده، نتایج آن اعلام خواهد شد تا افراد بتوانند خود را برای ارائه حضوری مقاله در نشست آماده کنند.

اطلاعات تکمیلی نشست در روزهای آتی بر روی سایت شورای عالی قرآن منتشر خواهد شد.

علاقه مندان می توانند فراخوان نشست را از اینجا مشاهده کنند!

کد مطلب 2563948

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها