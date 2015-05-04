پخش «چای و زندگی» از شبکه شما

به گزارش خبرنگار مهر، سریال ۲۶ قسمتی «چای و زندگی» تولید صدا و سیمای مرکز گیلان است و بازیگرانی همچون داریوش علی‌نژاد، ساقی زینتی، فرح روز دواتگر، محمدرضا فتحی و زینب شعبانی در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این مجموعه تلویزیونی روایت پرویز کمالی است که یک کارخانه چای دارد. کسی کارخانه را آتش می‌زند و پرویز، مرتضی کارگری را که پیش‌تر اخراجش کرده مورد اتهام قرار می‌دهد.

در پی این اتهام آبروی مرتضی در منطقه می‌رود. پرویز که مشکل قلبی دارد، فرشاد پسرش را به مدیریت کارخانه می‌گمارد. از سوی دیگر فرهاد دست به کار خلاف زده و چای ترکیبی از اسانس و رنگ وارد بازار می‌کند و داستان فیلم اینگونه آغاز می‌شود.

علاقمندان می‌توانند بازپخش «چای و زندگی» را هر روز ساعت ۱۴ تماشا کنند.