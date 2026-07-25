آیا «رازیانه» باعث افزایش شیرمادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، اردلان پاسداران، با بیان اینکه «رازیانه» یکی از شناختهشدهترین گیاهان دارویی در طب سنتی ایران و بسیاری از کشورهای جهان است، گفت: از دیرباز از دانه و فرآوردههای این گیاه برای کمک به مشکلات گوارشی و افزایش شیرمادر استفاده شده و امروزه نیز انواع دمنوشها، عرقیات و مکملهای گیاهی حاوی رازیانه در دسترس قرار دارند.
وی با اشاره به ترکیبات مؤثر این گیاه افزود: رازیانه حاوی ترکیبات زیستفعالی مانند آنتول، استراگول و فلاونوئیدها است که بر اساس مطالعات، ممکن است از طریق تأثیر بر مسیرهای هورمونی مرتبط با شیردهی، در افزایش تولید شیر مادر نقش داشته باشند. به همین دلیل، این گیاه در گروه گیاهان شیرافزا (Galactagogues) طبقهبندی میشود.
پاسداران با بیان اینکه نتایج مطالعات علمی درباره اثربخشی رازیانه یکسان نیست، اظهار کرد: برخی پژوهشها افزایش احتمالی حجم شیر یا بهبود وزنگیری نوزاد را پس از مصرف فرآوردههای حاوی رازیانه گزارش کردهاند، اما مرورهای علمی نشان میدهد شواهد موجود هنوز برای توصیه قطعی این گیاه بهعنوان یک روش اثباتشده برای افزایش شیر مادر کافی نیست.
وی تأکید کرد: اثربخشی یک گیاه دارویی تنها به نام آن وابسته نیست و عواملی مانند نوع فرآورده، روش تهیه، کیفیت محصول و میزان ترکیبات مؤثره، نقش مهمی در نتیجه مصرف دارند. از اینرو، دمنوش، عرق رازیانه و فرآوردههای استانداردشده لزوماً اثرات یکسانی نخواهند داشت.
پاسداران با اشاره به ضرورت مصرف آگاهانه فرآوردههای گیاهی، افزود: طبیعی بودن یک محصول به معنای بیخطر بودن آن نیست و مصرف بیش از اندازه رازیانه ممکن است با عوارض ناخواسته یا تداخل با برخی داروها همراه باشد. به همین دلیل، مادران شیرده، بهویژه در صورت ابتلا به بیماریهای زمینهای یا مصرف داروهای دیگر، پیش از استفاده منظم از فرآوردههای حاوی رازیانه، با پزشک یا داروساز مشورت کنند.
وی خاطرنشان کرد: بررسی علمی گیاهان دارویی و شناسایی ترکیبات مؤثر آنها از مهمترین حوزههای پژوهشی علوم دارویی و فارماکوگنوزی است و رازیانه نیز همچنان موضوع مطالعات متعددی است تا اثربخشی و ایمنی آن در دوران شیردهی با دقت بیشتری مشخص شود.
نظر شما