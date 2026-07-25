به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل حاتمیان ظهر شنبه در جلسه هماهنگی کارشناسان پهنهبندی که با هدف ارتقای نظام اطلاعاتی بخش کشاورزی برگزار شد، بر اهمیت حیاتی «ثبت دقیق و بههنگام آمار» تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش کلیدی سامانه جامع پهنهبندی در ترسیم نقشه راه کشاورزی کشور، اظهار کرد: دقت در ثبت اطلاعات واحدهای تولیدی، بهویژه گلخانهها و مزارع تولید قارچ دکمهای، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه زیربنای اصلی تمامی برنامهریزیهای کلان و تصمیمگیریهای راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در سطح ملی محسوب میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه هرگونه نقص در آمار، زنجیره تأمین و برنامهریزیهای کلانِ توسعهای را با چالش مواجه میکند، افزود: کارشناسان پهنهبندی باید با رویکردی میدانی و دقیق، ضمن احصای تمامی شاخصهای تولیدی، نسبت به بارگذاری صحیح اطلاعات در سامانه اقدام نمایند تا این اطلاعات بتواند بهعنوان مرجع قابل اتکا در خدمت امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی قرار گیرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز در پایان خاطرنشان کرد: شفافیت آماری، ابزار اصلی ما برای حمایت از تولیدکنندگان و تخصیص عادلانه نهادهها است؛ لذا انتظار میرود با جدیتِ تمام در پایش و بهروزرسانیِ وضعیت واحدهای تولیدی حوزه استحفاظی عمل شود.
نظر شما