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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

حاتمیان: ثبت صحیح آمار، مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان کشاورزی است

حاتمیان: ثبت صحیح آمار، مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان کشاورزی است

تبریز- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز گفت: ثبت صحیح آمار، مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل حاتمیان ظهر شنبه در جلسه هماهنگی کارشناسان پهنه‌بندی که با هدف ارتقای نظام اطلاعاتی بخش کشاورزی برگزار شد، بر اهمیت حیاتی «ثبت دقیق و به‌هنگام آمار» تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش کلیدی سامانه جامع پهنه‌بندی در ترسیم نقشه راه کشاورزی کشور، اظهار کرد: دقت در ثبت اطلاعات واحدهای تولیدی، به‌ویژه گلخانه‌ها و مزارع تولید قارچ دکمه‌ای، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه زیربنای اصلی تمامی برنامه‌ریزی‌های کلان و تصمیم‌گیری‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در سطح ملی محسوب می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه هرگونه نقص در آمار، زنجیره تأمین و برنامه‌ریزی‌های کلانِ توسعه‌ای را با چالش مواجه می‌کند، افزود: کارشناسان پهنه‌بندی باید با رویکردی میدانی و دقیق، ضمن احصای تمامی شاخص‌های تولیدی، نسبت به بارگذاری صحیح اطلاعات در سامانه اقدام نمایند تا این اطلاعات بتواند به‌عنوان مرجع قابل‌ اتکا در خدمت امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی قرار گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز در پایان خاطرنشان کرد: شفافیت آماری، ابزار اصلی ما برای حمایت از تولیدکنندگان و تخصیص عادلانه نهاده‌ها است؛ لذا انتظار می‌رود با جدیتِ تمام در پایش و به‌روزرسانیِ وضعیت واحدهای تولیدی حوزه استحفاظی عمل شود.

کد مطلب 6898577

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