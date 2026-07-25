به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ولایتی روز شنبه دراین مراسم که در روستای قره اونه بخش تیکمه داش برگزار شد گفت: در اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها، روز مزرعه گلرنگ و نخود دیم با هدف ترویج کشت دانه‌های روغنی، با حضور کشاورزان پیشرو، مددکاران ترویجی، تسهیلگران و کارشناسان طرح جهش تولید برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستان آباد افزود: شهرستان بستان آباد با اختصاص ۳۰ درصد از گشت دانه‌های روغنی گلرنگ در استان آذربایجان شرقی رتبه نخست کشت این محصول را بخود اختصاص داده است.

حجت اسلام غفاری نیز در این مراسم از قابلیت تبدیل شدن زمین‌های دیمی شهرستان برای کشت آبی خبر داد و افزود: متاسفانه با وجود ذخایر آبی در پشت سد کلقان هنوز نتوانسته‌ایم از پایاب این سد برای توسعه بخش کشاورزی منطقه و تولید بیشتر محصولات کشاورزی بهر گیری کنیم.

امام جمعه بستان آباد افزود:زمین دیم و زمین‌های آبی در این شهرستان زیاد است و برخی از روستاهای این شهرستان با وجود سد کلقان با تنش آبی مواجه هستند.