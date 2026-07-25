سرمربی سابق پرسپولیس در اندونزی تیم پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه دِوا یونایتد اندونزی در آستانه آغاز فصل جدید سوپرلیگ این کشور، یک تصمیم مهم برای نیمکت خود گرفت و به طور رسمی اوسمار لوس ویرا، مربی برزیلی را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرد.

دِوا یونایتد که با لقب «جنگجویان بانتن» شناخته می‌شود، پس از جدایی یان اولده ریکرینک، سرمربی هلندی خود، هدایت تیم را به اوسمار ویرا سپرد. این باشگاه روز شنبه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از حضور این مربی برزیلی خبر داد.

در پیام باشگاه دِوا یونایتد آمده است: فصل جدیدی در سرزمین قهرمانان آغاز شده است. به بانتن واریورز خوش آمدی، اوسمار لوس.

اوسمار ویرا که پیش از این هدایت پرسپولیس ایران را بر عهده داشت، سابقه فعالیت در باشگاه‌های مختلف آمریکای جنوبی و آسیا را در کارنامه دارد. این مربی ۵۱ ساله پس از پایان همکاری خود با پرسپولیس در پایان ژوئن ۲۰۲۶، اکنون چالش جدیدی را در فوتبال اندونزی آغاز خواهد کرد.

اوسمار پیش از حضور در فوتبال ایران، با تیم بوریرام یونایتد تایلند به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافت و توانست در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ چهار جام مختلف را همراه این تیم کسب کند. همین عملکرد باعث شد نام او در فوتبال آسیا بیشتر مطرح شود.

سبک مربیگری اوسمار ویرا معمولا بر استفاده از سیستم سه مدافع تمرکز دارد و او علاقه زیادی به استفاده از آرایش ۳-۵-۲ دارد؛ سیستمی که تلاش می‌کند میان قدرت دفاعی و توان هجومی تیم تعادل ایجاد کند.

دِوا یونایتد امیدوار است با حضور این مربی برزیلی، برای فصل جدید سوپرلیگ اندونزی تیم قدرتمندی بسازد و بتواند در رقابت‌های داخلی عملکرد موفقی داشته باشد.