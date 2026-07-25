۱۰۰ لنگه آرد یارانه ای غیرمجاز در ارومیه کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه اظهار کرد: پرونده واحد نانوایی آزادپز برای خرید ۱۰۰ لنگه آرد یارانه به صورت خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط آردهای کشف شده به پرداخت پنج میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی آردها محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل پلیس امنیت اقتصادی، بسیج اصناف و بازرسان جهاد کشاورزی استان آردهای کشف شده را در در بازرسی از یک واحد نانوایی آزادپز کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارش مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن های ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش کنند.