به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «والرین» فیلمی اسطوره‌ای علمی-تخیلی است که فیلمبرداری آن اواخر امسال آغاز خواهد شد.

لوک بسون که با فیلم اکشن «لوسی» موفقیتی بزرگ را تجربه کرد و بیش از ۴۵۰ میلیون دلار فروش را ثبت کرد، پروژه بعدی اش را معرفی کرد.

وی برای فیلم بعدی‌اش که اقتباسی از یک رمان علمی تخیلی گرافیکی به نام «والرین » است، با دین دیهان و کارا دلوینی همکاری می‌کند. او دیروز این خبر را در توییترش اعلام کرد.

بسون خودش فیلمنامه این فیلم را می‌نویسد و آن را فیلمبرداری می‌کند. همسرش ویرجین بسون سیلا نیز در این پروژه همکار وی خواهد بود.

در این فیلم که بر مبنای دو شخصیت اصلی به نام والرین و لورلین و در آینده زمین شکل می‌گیرد، دیهان در نقش شخصیتی بازی می‌کند که سفری در زمان را قبول می‌کند. نقش همکار مو قرمز او یعنی لورلین را دلوینی ایفا خواهد کرد. تهیه این فیلم اواخر امسال آغاز می‌شود تا تابستان ۲۰۱۷ اکران جهان خود را تجربه کند.

کتاب «والرین» بیش از ۱۰ میلیون نسخه در جهان فروخت و به ۲۱ زبان ترجمه شد. این کتاب در سال ۱۹۶۷ توسط پی‌یر کریستین و ژان کلود مزیره فرانسوی نوشته شده است.