ایجاد ورزش مناسب خوابگاه/ممنوعیت ورود شورای صنفی به سیاست و فرهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه همایش سراسری دبیران شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور با قرائت پیام وزیر بهداشت در حضور جمعی از مسئولان معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، مدیران فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و دبیران شوراهای صنفی دانشجویان در مجتمع فرهنگی و آموزشی خزرآباد ساری برگزار شد.

احیای شوراهای صنفی دانشجویی در ۶۰ درصد از دانشگاه‌های علوم پزشکی

دکتر نبی مطلبی مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به سخنان وزیر بهداشت مبنی بر اهمیت دادن به دانشجویان به عنوان هسته مرکزی دانشگاهها خاطر نشان کرد: تشکیل و احیای شوراهای صنفی دانشجویی از برنامه های وزیر بهداشت بود که با حمایت وی انجام شد و تاکنون توانسته ایم این شوراها را در ۶۰ درصد از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور راه اندازی کنیم.

مطلبی افزود: امیدواریم تا پایان سال سایر دانشگاه‌ها نیز با تشکیل شوراهای صنفی این حرکت را کامل کنند.

وی یادآور شد: اعتقاد داریم شورای صنفی نمایشگر رسمی مطالبات دانشجویی، تجلی گر واقعی شعار تدبیر و امید و حافظ حریم و حقوق دانشجویان هستند و دانشجویان محق‌ترین افراد برای حفظ حریم دانشگاه محسوب می شوند.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت تاکید کرد: فاصله‌ای میان دانشجو و دانشگاه نیست و باید بدانیم دانشگاهی که امید در آن بمیرد دانشگاه مرده است. دانشجویان علوم پزشکی همکار بالفعل مدیران هستند. دانشجو به اندازه ای رشد کرده که می تواند در آینده خودش سهم موثری ایفا کند.

دکتر محمدرضا حق شناس معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز، گفت: مدیران دانشگاه های علوم پزشکی از تشکیل شوراهای صنفی دانشجویی استقبال کرده و به انتقادات آنها به دید فرصت بنگرند.

رونمایی از تخته سلامت برای دانشجویان خوابگاهی

حق شناس در ادامه بر لزوم استفاده از نظرات دانشجویان در امور مربوط به دانشگاه تاکید کرد و افزود: شورای صنفی فرصتی برای مسئولان و دانشجویان است تا در کنار یکدیگر مسائل دانشگاه را مدیریت کنند. شوراهای صنفی صرفا به مسائل مربوط به خوابگاه و تغذیه محدود نمی شوند و مطالبه دانشجویان باید بیشتر به سمت آموزش و تحقیقات برود.

در این مراسم از دستگاه ابداعی تخته سلامت که توسط اداره تربیت بدنی وزارت بهداشت طراحی شده است، رونمایی شد.

کارگاه هایی نیز برای آشنایی بیشتر دبیران شوراهای صنفی با وظایف و مسئولیت‌های خود با حضور بیش از ۵۰۰ تن از دانشجویان برگزار شد، اساتید برجسته و مسئولان معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت تدریس مباحث مربوطه را بر عهده داشتند.

شوراهای صنفی در تمامی زمینه‌ها به‌جز حوزه سیاسی و فرهنگی می‌توانند وارد شوند

دکتر حسام الدین علامه مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت، در این کارگاه‌ها به بررسی راهکارهای موفقیت شوراهای صنفی پرداخت و گفت: موفقیت شوراهای صنفی دانشجویی در گرو خرد جمعی و کار تیمی دبیران این شوراهاست و در سایه خردورزی و بارش فکری تمام اعضای شوراست که موفقیت حاصل خواهد شد .

وی در این کارگاه با تاکید بر گفت و گو و تعامل بعنوان مهمترین راهکار پیشبرد اهداف شوراها، خاطر نشان کرد: ماندگاری فعالیت‌های شوراها به عواملی نظیر اقناع همه گروه‌های دانشجویی حاضر در دانشگاه بستگی دارد.

علامه اخلاق‌مداری را یکی از مهمترین جنبه‌هایی دانست که باید مد نظر دبیران شوراهای صنفی قرار گیرد و تصریح کرد: مطالبات دانشجویان باید مشخص و مدون باشد، زیرا مطالبات حداکثری اغلب به نتیجه نمی‌رسد.

این مدرس کارگاه‌های آموزشی افزود: شوراهای صنفی در تمامی زمینه‌ها به‌جز حوزه سیاسی و فرهنگی می‌توانند وارد شوند، در حوزه سیاسی به دلیل فاصله گرفتن از حوزه صنفی ممنوعیت وجود دارد و در حوزه فرهنگی نیز به دلیل اینکه کار بر عهده کانون‌های فرهنگی است محدودیت دارند.

برگزاری دوره بعدی انتخابات شوراهای صنفی در آبان‌ماه سال جاری

دکتر جلال نژادجواد معاون مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت از دیگر مدرسان این کارگاه‌ها به آسیب‌شناسی جریان شوراهای صنفی دانشجویی پرداخت و دبیران این شوراها را با چارت تشکیلاتی شوراها آشنا ساخت.

وی با اشاره به عدم مشارکت برخی دانشجویان دانشگاه‌ها در تعامل سازنده با شوراهای صنفی و مدیران دانشگاه‌ها بر اهمیت روش‌های ترغیبی شوراها برای جذب گروه‌های مختلف فکری دانشجویی تاکید کرد.

نژادجواد از برگزاری دوره بعدی انتخابات شوراهای صنفی در آبان‌ماه سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد با برگزاری این انتخابات شوراهای صنفی تمامی دانشگاه‌ها فعال شوند.

ایجاد رشته‌های ورزشی مناسب با شرایط خوابگاهی

امیر اصالت، مدرس دوره ورزش همگانی نیز با پربار خواندن این دوره ها عنوان کرد: در کارگاهی که با دانشجویان داشتیم، رشته‌هایی که برای اوقات فراغت آنها مناسب است و نیاز به لوازم خاص و پیچیده‌ای ندارد مانند دارت، لیوان چینی و ... را معرفی کردیم.

وی افزود: برخی بازی‌ها مانند والیبال دو نفره را نیز برای دانشجویان طراحی کرده‌ایم که در ماه‌های پیش رو بروشورها و دستورالعمل‌های لازم رابه دانشگاه‌ها ارسال می‌کنیم.

این کارشناس تربیت بدنی تاکید کرد: در برنامه ورزش صبحگاهی نیز با برنامه طناب‌زنی و طناب‌کشی سعی داریم روحیه شور و نشاط در بین دانشجویان را تقویت کنیم.

وی گفت: تیم تربیت بدنی برنامه‌های خود را به عنوان بخش جنبی همایش با هدف افزایش علاقه دانشجویان به ورزش های همگانی طراحی و اجرا کرد، چرا که با چند ساعت کارگاه نمی‌توان افراد را تبدیل به ورزشکار کرد؛ اما از این فرصت استفاده کردیم تا دبیران شوراهای صنفی به عنوان نماینده دانشجویان با ورزش‌های طراحی شده آشنا شده و به دانشجویان دیگر آنها را انتقال دهند.