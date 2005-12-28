احتمال آزادي طارق عزيز از زندان

به گزارش خبرگزاري مهر، بديع عارف عزت با بيان اين مطلب به خبرگزاري فرانسه گفت : طارق عزيز كه يك مسيحي است سه روز پيش به مدت يك ربع با افراد خانواده اش تلفني گفتگو كرد.

وي افزود : آمريكايي ها در حال بررسي پيشنهاد وي در رابطه با ترتيب دادن ديدارجديد عزيز با افراد خانواده اش هستند و اين اقدام طي چند روز آينده صورت خواهد گرفت.

وي افزود : من روز سه شنبه نيم ساعت با عزيز ملاقات كردم . به گفته عارف عزت ، وضعيت جسماني عزيز خيلي خوب است علي رغم اينكه وزنش كاهش يافته است .

وكيل طارق عزيز از احتمال قوي آزادي موكلش خبر داد و گفت : رائد الجوحي قاضي بازپرس حتما دستور آزادي عزيز را صادر خواهد كرد زيرا هيچ سند و مدركي دال بر محكوميت وي در دادگاه در اختيار ندارد زيرا وي از اتهامات عليه وي مبني بر دست داشتن در سركوب انتفاضه 1991 مردم جنوب عراق بري و بيگناه است .

عارف 20 ماه گذشته گفت : افرادي از خانواده اين مسئول سابق عراق با وي ديدار كردند. اين نخستين بار است كه عزيز با افراد خانواده اش كه در يمن ، اردن و عراق بسر مي برند ديدار كرد.

عزيزدر دوران رژيم ديكتاتوري صدام چندين پست مهم ازجمله پست مشاوررا برعهده داشت.وي آوريل 2003 ميلادي خود را تسليم نيروهاي آمريكايي كرد.

طارق عزيز در زمان مسئوليت خود در حكومت ديكتاتوري صدام مسئول مهاجرت و متهم به كشتارصدها هزاركرد در حمله نيروهاي عراقي به شمال عراق طي سالهاي 1980 تا 1988 درزمان تجاوز ارتش صدام به ايران شناخته شده است .