سازمان ملل برگزاري انتخابات مجدد در عراق را رد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، گريگ جنيز نماينده سازمان ملل در هيئت عالي انتخابات عراق در كنفرانس خبري مشترك با حضور حسين الهنداوي رئيس هيئت و عادل اللامي مسئول اطلاع رساني هيات عالي مستقل انتخابات عراق گفت : سازمان ملل هيچ توجيه اي براي درخواست برگزاري انتخابات مجدد نمي بيند .

وي افزود : سازمان ملل متحد بر اين باور است كه انتخابات پارلماني عراق كه 15 دسامبر گذشته برگزار شد شفاف و برخوردار از سلامت و صحت است .

مسئول هيئت عالي انتخابات عراق با انتشار بيانيه اي ازاظهارات توهين آميزسخت و اتهامات ظالمانه گروههاي سياسي برضد هيئت انتخابات انتقاد كرد و تمايل خود را براي انجام ماموريت خود علي رغم مشكلات و هشدار ابراز داشت .

وي تصريح كرد : توهين بيش از اندازه از سوي گروهها وجريان هاي سياسي و نيروهاي ملي صورت گرفت درحالي كه ما انتظار داشتيم آنها در كنار ما باشند.

اكثريت سنيها عرب به همراه شيعه هاي لائيك و در راس آن اياد علاوي نخست وزير سابق عراق به بهانه تقلب در نتايج انتخابات پارلماني خواستار برگزاري انتخابات مجدد شدند .

اين گروهها هيئت عالي انتخابات عراق را به طرفداري ازليست ائتلاف شيعيان عراق متهم كردند و از سازمان ملل وهيئت عالي انتخابات و اتحاديه عرب خواستند نتايج انتخابات را به دقت مورد بررسي قرار دهند.