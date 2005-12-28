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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۹:۴۳

با تاكيد بر سالم بودن انتخابات ؛

سازمان ملل برگزاري انتخابات مجدد در عراق را رد كرد

سازمان ملل برگزاري انتخابات مجدد در عراق را رد كرد

نماينده سازمان ملل درهيئت عالي مستقل انتخابات عراق امروز درخواست طرف هاي سياسي را براي برگزاري انتخابات مجدد به بهانه تقلب رد كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، گريگ جنيز نماينده سازمان ملل در هيئت عالي انتخابات عراق در كنفرانس خبري مشترك با حضور حسين الهنداوي رئيس هيئت و عادل اللامي مسئول اطلاع رساني هيات عالي مستقل انتخابات عراق گفت : سازمان ملل هيچ توجيه اي براي درخواست برگزاري انتخابات مجدد نمي بيند .

وي افزود : سازمان ملل متحد بر اين باور است كه انتخابات پارلماني عراق كه 15 دسامبر گذشته برگزار شد شفاف و برخوردار از سلامت و صحت است .

مسئول هيئت عالي انتخابات عراق با انتشار بيانيه اي ازاظهارات توهين آميزسخت و اتهامات ظالمانه گروههاي سياسي برضد هيئت انتخابات انتقاد كرد و تمايل خود را براي انجام ماموريت خود علي رغم مشكلات و هشدار ابراز داشت .

وي تصريح كرد : توهين بيش از اندازه از سوي گروهها وجريان هاي سياسي و نيروهاي ملي صورت گرفت درحالي كه ما انتظار داشتيم آنها در كنار ما باشند.

اكثريت سنيها عرب به همراه شيعه هاي لائيك و در راس آن اياد علاوي نخست وزير سابق عراق به بهانه تقلب در نتايج انتخابات پارلماني خواستار برگزاري انتخابات مجدد شدند .

اين گروهها هيئت عالي انتخابات عراق را به طرفداري ازليست ائتلاف شيعيان عراق متهم كردند و از سازمان ملل وهيئت عالي انتخابات و اتحاديه عرب خواستند نتايج انتخابات را به دقت مورد بررسي قرار دهند.

کد مطلب 271494

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