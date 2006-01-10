مسلمانان كنيايي قربانيهاي خود را ميان قحطي زدگان تقيسم كردند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، حليمه يوسف، زني شاغل از نايروبي پايتخت كنيا در گفتگو با اسلام آن لاين اظهار داشت: بايد از طريق كمك كردن به برادران و خواهران خود كه نياز شديدي به آب و غدا دارند ايمان خود را به شكل حقيقي نشان دهيم.

عيد قربان و حج فرصتي براي مسلمانان كنيايي است تا مهرباني و عشق خود را نسبت به برادران و خواهران خود كه از گرسنگي رنج مي برند نشان دهند.

رئيس جمهور كنيا در پيام سال نو ميلادي خود قحطي در اين كشور را يك فاجعه ملي توصيف كرد.

بيش از 70 كنيايي كه اكثر آنها را كودكان تشكيل مي دهند بر اثر گرسنگي، سوء تغذيه و بيماري هاي ناشي از گرسنگي در شمال شرق كنيا به همراه مردم جنوب سومالي و جنوب شرق اتيوپي به علت قحطي شديد جان خود را از دست دادند.

فرج محمد، مسلمان كنيايي كه در شهر ممباسا زندگي مي كند، گفت: طرحهايي در راستاي كمك به قحطي زدگان با حمايت سازمان امداد غذايي اجرا مي شود و مسلمانان نيز براي برادران و خواهران نيازمند خود دعا مي كنند.

مسلمانان كنيا 10 درصد از جمعيت 30 ميليوني اين كشور را تشكيل مي دهند.