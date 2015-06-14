نیاز سالیانه کشور به یک میلیون شغل/ راهکار جدید اشتغال بیکاران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی گفت: توجه به آموزش های مهارتی وتقویت آن از اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای است که مورد تاکید رئیس جمهور قرار دارد. معاون وزیر کار افزود: توسعه مهارت های معطوف به بازار کار از اهداف وزارت کار و فنی و حرفه ای است.

وی اظهارداشت: امروزه اغلب فارغ التحصیلان دانشگاه ها با مدارک و آموخته های خود نتوانستند وارد بازار کار شوند؛ ولی با فرا گرفتن مهارت های فنی و حرفه ای شغل مناسب را انتخاب و جذب بازار کار شده اند.

این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه موضوع شغل و اشتغال زایی از وظایف وزارت کار نیست بیان داشت: با توجه به ثبت نام متقاضیان کار، مهارت و آموزش در وزارت تعاون، کار و رفاه، طرح های اشتغال زایی و برنامه هایی از طریق صندوق کارآفرینی امید در نظر گرفته شده است.

طاهایی خاطرنشان کرد: باید سالیانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود و توسعه آموزش های مهارتی در راس برنامه های وزارت کار و سازمان فنی حرفه ای قرار دارد تا مهارت های بازار کار از این طریق تقویت شوند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه توسعه آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای را از دیگر سیاست های این سازمان عنوان کرد و اظهارداشت: توسعه مراکز فنی حرفه ای باید به گونه ای باشد که نه تنها لطمه ای به آموزشگاه های آزاد وارد نشود، بلکه فضای این مراکز نیز تا حدودی در اختیار آموزشگاه های آزاد باشد تا ظرفیت های جدیدی برای کار و اشتغا فراهم شود.