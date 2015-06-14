الزام شهرداری به ارائه لایحه جامع اعلام مشاغل

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی یک فوریت طرح " الحاق یک تبصره به مصوبه ممنوعیت وورد موتورسیکلت به بازارهای مسقف محدوده خایابان ۱۵ خرداد" با اشاره به طرح جامع شهر تهران که سند مادر و شناسنامه شهر است، گفت: ارائه طرح ها و لوایح متعدد موجب می شود که از ریل طرح جامع شهر خارج شویم و انظباط پذیر بودن شهر نیز مختل شود. در طرح جامع ۴۰۰ طرح موضوعی و موضعی به شهرداری تکلیف شده است که این موارد باید ارائه شود.

وی ادامه داد: ما از ۴۰۰ طرحی که باید شهرداری آن را انجام می داد، غفلت می کنیم و به صورت موردی درباره مسایل وارد می شویم و حتی طرح اصلی خودمان را زیر سوال می بریم. اجازه دهیم این موارد که در قالب جامع شهر تهران پیش بینی شده است انجام شود و شهردرای را مکلف کنیم طرح های موضعی و موضوعی تکلیف شده را عملیاتی کند.

حافظی همچنین در بررسی طرح "الزام شهرداری به پرداخت فوق العاده کار(مشاغل سخت و زیان آور) به آتش نشانان" نیز گفت: کمیسیون نظارت حقوقی شورای شهر تهران در این زمینه با بررسی های انجام داده هشت ردیف از مشاغل عملیاتی آتش نشانان در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی را جز مشاغل سخت و زیان آور با بالاترین درجه سختی شناسایی کرده و به شورا ارائه کرده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، ادامه داد: کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز به بار مالی این طرح اشاره کرده است که منطقی است البته اگر این موضوع در قالب لایحه از شهرداری تهران به شورا ارسال شود منابع مالی آن نیز پیش بینی خواهد شد با این وجود کمیسیون سلامت در جمع بندی نهایی پیشنهاد می کند شهرداری ملزوم به ارائه لایحه جامع اعلام مشاغل سخت و زیان آور همراه با منابع مورد نیاز برای مشاغل سخت در آتش نشانی و سایر گروه ها به شورا شود.

حافظی درباره معارفه شهرداران جدیدالانتصاب مناطق تهران، گفت: مشکل در معارفه اینجاست که باید مشخص شود آیا شهرداران مناطق، قائم مقام شهردار هستند؟

وی در ادامه به دو بند قانونی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در ماده ۷۹ قانون شهرداری ها آمده است که "کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعایت مقررات آیین نامه مالی به عمل خواهد آمد و باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذی حساب است یا قائم مقام آن برسد" همچنین در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا آمده است "کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد و رعایت مقررات مالی مالیاتی شهرداری است که این اسناد به شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنها که مورد تایید شورا است برسد".

وی تاکید کرد: در مناطق نمی دانیم آیا شهرداران مناطق قائم مقام شهردار محسوب می شونند یا اینکه افراد دیگر؟ در هر صورت هر کس که صاحب امضا است باید به تایید شورا برسد. اگر این جلسه معارفه برای این کار است، باید آقایانی که حق امضا دارند در دستور کار شورا قرار گیرند و برای تک تک آنها رای اعتماد گرفته شود.