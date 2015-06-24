به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دو شخصیت کتاب «آن بیست و سه نفر» به همراه ملاصالح قاری آزاده‌ اهل آبادانی که در این کتاب روایت کمک‌های او به 23 نوجوان ایرانی ذکر شده‌است، پنجشنبه و جمعه این هفته، چهارم و پنجم تیرماه، مصادف با هشتم و نهم ماه مبارک رمضان در برنامه «ماه عسل» شبکه سوم سیما با اجرای احسان علیخانی حاضر می‌شوند.

به گفته احمد یوسف زاده در این دو برنامه تلویزیونی تمام بچه‌های حاضر در ماجرای «آن بیست و سه نفر» به غیر از یکی از آنها که به شهادت رسیده حضور دارند.

کتاب «آن بیست و سه نفر» به روایت خاطرات ۲۳ رزمنده نوجوان ایرانی می‌پردازد که در ایام دفاع مقدس به اسرات درآمده و صدام سعی می‌کند از حضور آنها در عراق استفاده تبلیغاتی بسیاری ببرد که در نهایت ناکام نیز می ماند.

این کتاب در مدت یکسال گذشته بر انتشار خود تاکنون ۲۲ نوبت تجدید چاپ شده است و پرفروش ترین کتاب انتشارات سوره مهر در نمایشگاه کتاب نیز بود.

این کتاب همچنین در بهار امسال موفق به دریافت تقریض رهبر انقلاب اسلامی نیز شد.