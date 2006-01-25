فجر تهران در انديشه تداوم صدرنشيني// شهرداري بندرعباس شايد كناره گيري كند

به گزارش خبرنگار "مهر" رقابت هاي اين هفته روز جمعه همزمان با ليگ برتر در سالن خانه تكواندو برگزار خواهد شد.در حساس ترين بازي هفته، مس كرمان به ديدار مجتمع جوانه خواهد رفت. مس هفته پيش با شكست برابر فجر تهران از صدرنشيني افتاد و تا پله سوم پايين آمد. شاگردان عبدالرشيدي هنوز شانس قهرماني دارند و براي آن كه اين شانس را براي خود محفوظ نگه دارند بايد برابر جوانه بازنده نباشند . جوانه هم از تيم هاي خوب اين دوره از رقابت هاست كه با هدايت رحيم صالحي ، عضو سابق تيم ملي نتايج خوبي كسب كرده است.

در ديگر بازي مهم اين هفته فجر مدافع عنوان قهرماني كه پس از مدت ها به صدرجدول رسيده براي حفظ جايگاه خود به ديدار تيم 16 امتيازي فجر آذربايجان شرقي خواهد رفت. نبرد شركت ملي حفاري كه دراين فصل با انجام مبارزات خود به جمع مدعيان اضافه شده با آذر پيام اروميه نيز در جاي خود از حساسيت ويژه اي برخوردار است.ملي حفاري با كسب اين پيروزي مي تواند مكان خود در جاي دوم جدول را تثبيت كند. در آخرين بازي هم فجر تهران به مصاف شهرداري بندرعباس خواهد رفت.

احتمال اينكه نماينده هرمزگان به تهران سفر نكند زياد است چرا كه زمزمه كناره گيري اين تيم در ليگ به گوش مي رسد. در اين صورت بايد 3 امتياز بي درد و سر را به حساب فجر صدرنشين واريز كرد.