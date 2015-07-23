اذعان دشمنان سوریه به اشتباهات خود در قبال دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه در گفتگو با تلوزیون این کشور گفت: منطقه و سوریه در دوره اخیر شاهد پیشرفتهای مهمی بوده است و اوضاع به شکل مثبتی هر چند به آهستگی به سمت بهبود پیش می رود.

وی تاکید کرد: سوریه در حال بهره برداری سیاسی از پایداری اسطوره ای ملت و مسئولان سوری و رشادتهای رزمندگان در جنگ با تروریسم و همچنین همراهی کشورهای دوست و حامی با سوریه است. المقداد با اشاره به انکار مسئله حمایت از تروریسم از سوی اردن از امان خواست که از ضربه زدن به سوریه دست بردارد.

وی همچنین از جمع بندی نهایی مذاکرات وین درخصوص مسئله هسته ای ایران استقبال و اعلام کرد که این دستاورد بزرگ به وسیله دیپلماسی صادق و صبر جمهوری اسلامی ایران و درک جامعه جهانی از حقیقت نقش ایران در منطقه محقق شده است.

المقداد گفت: به دنبال حکمت و دقت رهبران سوریه دنیا درحال تغییر مواضع خود در قبال این کشور است. وی تاکید کرد: هم اکنون دنیا در حال درک این مطلب است که حملات تروریستی که علیه سوریه آغاز شد در حال انتشار به کشورهای دیگر است به طوری که مصادیق آن را اخیرا در کویت وعربستان و ترکیه شاهد بودیم.

معاون وزیر خارجه سوریه در ادامه تاکید کرد که مسئله عدم برکناری رهبران سیاسی سوریه هم اکنون به عنوان حقیقتی در سیاستهای بسیاری از کشورها تبدیل شده است چنانکه در گفتگوهای میان روسیه و آمریکا و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا شاهد آن بودیم.

وی تصریح کرد: اگر ترکیه از حمایت از تروریسم در سیاستهایش دست نکشد، دامنه تروریسم به استانبول و آنکارا کشیده می شود و ترکیه را مبتلا می کند. المقداد همچنین به نقش اساسی رژیم صهیونیستی در ضربه زدن به سوریه تاکید کرد.

وی در ادامه افزود: تماسهای متعددی با مسئولان سوری از سوی بسیاری از کشورها گرفته می شود که در آن کشورهایی که جنگ علیه سوریه را رهبری می کنند به اشتباهات خود درخصوص سوریه اذعان می کنند.

معاون وزیر خارجه سوریه اعلام کرد که دنیا هم اکنون شاهد آگاهی فزاینده درخصوص خطر تروریسم است.