سید حسین مهاجران در گفتگو با مهر از تداوم حضور میوههای خارجی در بازار خبر داد و اظهارداشت: در حال حاضر انار شیلی ۳۰ هزارتومان و انگور شیلی ۳۳ هزارتومان به مشتری عرضه میشوند، ضمن اینکه پرتقال مصری بسیار فراوان و قیمت آن ۷ هزار تومان است.
وی، آناناس، انبه، سیبهای فرانسوی، هلو و شبرنگ را از دیگر میوههای خارجی موجود در بازار عنوان و اضافه کرد: بازار این میوهها در شرایط کنونی کساد شده است، چراکه میوههای داخلی با کیفیت بالاتر و قیمت پایینتر در حال عرضه هستند مردم تمایل بیشتری به خرید و مصرف آنها دارند.
مهاجران با بیان اینکه این میوهها در سطح میدان مرکزی میوه و ترهبار نیز عرضه میشود، گفت: این محصولات قاچاق هستند، ضمن اینکه میوههای مذکور ابتدا به حاشیه شهر تهران میآیند و آنجا در سردخانهها قرار میگیرند.
وی اضافه کرد: سپس میوههای قاچاق در وانتهایی قرار گرفته و روی آنها با چادر پوشانده میشود، خریداران نیز نمونهای از این میوهها را مشاهده و آنها را خریداری میکنند؛ در ادامه نیز میوههای خارجی از وانت فروشنده به وانت خریدار منتقل میشود.
این مقام مسئول با بیان اینکه بخشی از این میوهها نیز توسط ماموران دولتی توقیف میشود، تصریح کرد: حجم میوههایی که توقیف میشود، در مقایسه با آنهایی که به فروش میرسد، کمتر است.
مهاجران با اشاره به اینکه بیش از ۴ هزار وانت در میدان میوه و ترهبار رفت و آمد میکنند، گفت: به دلیل پوشیده بودن روی میوهها با چادر، ناظران نمیدانند کدام یک از این وانتها حامل میوه قاچاق و کدام حامل میوه داخلی هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا همه وانتهایی که در میدان حضور دارند، مورد بازرسی قرار نمیگیرند، اضافه کرد: این بحثی است که اجرایی شدن آن نیروی عظیمی میطلبد، ضمن اینکه به هرحال اگر مسئولان میخواهند واردات قاچاق قطع شود، باید تصمیم جدی در این زمینه اتخاذ کنند.
مهاجران، واردات پیلهوری از مناطق مرزی را گلوگاه این موضوع دانست و تاکید کرد: در صورت بسته شدن این گلوگاه، جلوی این موضوع نیز گرفته خواهد شد.
این مقام مسئول در پایان در مورد وضعیت تولید و قیمت انجیر پس از شیوع ویروس موزائیک در برخی باغات کشور گفت: در کشور چندین نقطه تولید انجیر وجود دارد و این موضوع تاثیری بر میزان تولید و قیمت محصول نداشته، ضمن اینکه هم اکنون انجیر گرمسار در حال عرضه به بازار و قیمت نوع زرد آن ۶ تا ۷ هزار تومان و نوع قرمز ۳ تا ۴ هزار تومان است.
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