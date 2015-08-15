به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز شنبه (۲۴ مرداد ماه) در نشستی خبری که به مناسبت برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی و فرهنگی هنری امام رضا (ع) در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در تهران برپا شده بود، به سئوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تدوین لایحه جامع رسانه‌های همگانی و اینکه آیا صدا و سیما هم مشمول این قانون خواهد شد یا خیر؟ پاسخ گفت.

وی تاکید کرد: لایحه‌ای که می‌بایست ما تهیه می‌کردیم، چند ماهی توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و کارگروهی که در همین رابطه تشکیل شده بود، تدوین و تهیه شده است و من خودم در چندین جلسه این کارگروه حضور داشته‌ام و نهایت تلاش صورت گرفته تا لایحه‌ای که تدوین می‌شود، یک لایحه پخته باشد و از طرف دیگر فاقد مشکلاتی که قانون فعلی مطبوعات دارد، باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: از نظر ما این لایحه تکمیل شده است اما قرار ما بر این است که از خود اصحاب رسانه در مورد آن نظرخواهی شود و تعدادی از کارشناسان و نخبگان این حوزه دعوت شوند و این متن در اختیار آنها قرار گیرد تا اگر اشکالاتی دارد، برطرف شود.

جنتی در پاسخ به این سئوال که آیا صحت دارد مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران در قانون جدید حذف شده است؟ گفت: ما در گذشته قانون مطبوعات را داشتیم که در مواردی از جمله بحث نحوه رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی، اشکالاتی داشت که یکی از آنها هم این موضوع مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران متخلف بود؛ در قانون جدید این مساله به جزاهای نقدی تبدیل شده و متناسب با جرم صورت گرفته، این مجازات‌ها به صورت پلکانی تغییر می‌یابند. همچنین در لایحه جدید، توقیف یک نشریه، آخرین مرحله برخورد با تخلفات آن نشریه تعیین شده است و بنابر این گذاشته شده است که هیچ نشریه‌ای قبل از آنکه مجازات‌های قبلی به جز توقیف در مورد آن اعمال نشده است، توقیف نشود. در این زمینه مراحل مختلفی پیش‌بینی شده است و همانطور که گفتم، بعد از طی همه این مراحل، اگر در پایان راهی جز توقیف نشریه نبود، این مجازات در مورد آن نشریه اعمال می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابراز امیدواری نسبت به تدوین یک لایحه جامع و مفید برای اهالی مطبوعات و حفظ حقوق اصحاب رسانه با اجرای این قانون در خصوص شمول لایحه یاد شده هم گفت: رادیو و تلویزیون مشمول این قانون نمی‌شود، بلکه لایحه مربوطه که انشاءالله به زودی با تصویب دولت و مجلس، شکل قانون به خود پیدا می‌کند، در مورد رسانه‌های مکتوب و آنلاین اعمال می‌شود.