محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور در حاشیه افتتاح موزه دوران اسلامی به خبرنگار مهر گفت: طرح ویژه‌ای بابت طرح تخریب ۵۷ هکتاری که در دولت گذشته داده شده بود، در حال بررسی است و منتظریم این طرح آماده شود. متولی آن وزارت راه و شهرسازی است و در شورای عالی معماری و شهرسازی بررسی و بحث می‌شود. هر فعالیتی غیر ازآن طرح، انجام شود از نظر ما صحیح نیست. به خاطر همین درباره طرح‌های دیگر مخالفت می‌کنیم.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم در مسیر درست قدم برداشته شود چون معتقدیم پهنه‌های فرهنگی و تاریخی انقدر با اهمیت هستند که مقیاس شان ملی باشد. تا کنون همه گروهها پذیرفته اند که براساس طرح مصوب کار کنند. وقتی انجام شد، نقاط ضعف آن یاداوری می شود. از نظر ما باید تمام نقاطی که دارای ارزش تاریخی است، در بافت تاریخی شیراز شناسایی شود به عنوان مثال اگر خانه ارزشمندی وجود دارد میتوان از آن به عنوان اقامتگاه استفاده کرد.

طالبیان درباره اینکه چرا معاونت ریاست جمهوری که حفاظت از میراث فرهنگی را بر عهده دارد، برخورد قاطعی با مخربان بافت تاریخی انجام نمی‌دهد گفت: ما نمی‌توانیم اقدامات پلیسی انجام دهیم. به خاطر فعالیت‌ها شکایت کرده‌ایم و الان تخریب‌ها متوقف شده است. ما درخواست طرح ویژه‌ای را داده‌ایم. هدف این است که فضاهای تحت تملک حرم مطهر مرمت شوند به این صورت به معنا و مفهوم آنجا و حتی زائران کمک زیادی می‌شود.