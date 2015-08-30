اجرایی شدن آتش بس در سودان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اجرای توافق آتش بس در سودان جنوبی آغاز شد.

گفتنی است، به دنبال تهدید به اقدام فوری سازمان ملل، «سالوا کر» رئیس جمهور سودان جنوبی قرارداد صلح با شورشیان این کشور را در ۴ شهریور ماه سال جاری به امضاء رساند.

پیش از امضاء توافق صلح، شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده بود در صورت عدم امضاء معاهده صلح از سوی رئیس جمهوری سودان جنوبی، دست به اقدام فوری خواهد زد. یک هفته قبل از امضاء این توافق، سالوا کر به طور غیر منتظره ای از امضاء معاهده صلح بین شورشیان این کشور و دولت امتناع کرده بود.

بر این اساس پس از مذاکرات طولانی و با اینکه ریک مشار رهبر شورشیان سودان جنوبی معاهده صلح را امضا کرد، رئیس جمهور سودان جنوبی از امضاء آن خودداری کرد و گفته بود نیاز به زمان بیشتری برای فکر کردن دارد.

پیش از این آمریکا نیز اعلام کرده بود در صورت عدم امضاء قرارداد صلح توسط دولت سودان جنوبی تا اول سپتامبر، به عملیات نظامی و تحریم های شورای امنیت متوسل می شود.