برداشت ۱۵۰۰ کیلوگرم زعفران در روستای وامنان گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون روستایی گلستان، مدير عامل شركت تعاونی زعفران كاران وامنان گفت: با زير كشت قرار گرفتن ۱۲۰ هكتار از مزارع برای محصول زعفران پيش بينی می شود در سال زراعی ۹۴ مقدار ۱۵۰۰ كيلوگرم زعفران از مزارع روستای وامنان برداشت شود.

حامد عادلی افزود: اين مقدار برداشت برای حدود ۸۰ هكتار از مزارع زعفران است که از اين ميزان توليد، شركت تعاونی در نظر دارد بيش از ۱۸۰ كیلوگرم از زعفران توليدی را خريداری و بسته بندی کند و به فروش برساند.

عادلی، ایجاد صندوق اعتباری ارائه خدمات فنی و زراعی گیاه زعفران، کشت، تولید و فرآوری گیاهان دارویی مثل گل محمدی و گلاب گیری، افزایش تعداد اعضا به بیش از ۸۰۰ نفر، ايجاد و توسعه فضای اداری و انباری به مساحت بيش از ۵۰۰ مترمربع و همچنین افزایش سرمایه به بیش از ۵ میلیارد ریال، عضویت در صندوق حمایت و اخذ تسهیلات بانکی برای انجام فعالیت های بازرگانی و خرید و فروش زعفران را از ديگر فعاليت های اين شركت بر شمرد.