  1. استانها
  2. گلستان
۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۰۹

مدير عامل شركت تعاونی زعفران كاران وامنان خبر داد:

برداشت ۱۵۰۰ کیلوگرم زعفران در روستای وامنان گلستان

برداشت ۱۵۰۰ کیلوگرم زعفران در روستای وامنان گلستان

آزادشهر - مدير عامل شركت تعاونی توليد زعفران كاران وامنان گلستان از پیش بینی برداشت یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم زعفران از مزارع این روستا خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون روستایی گلستان، مدير عامل شركت تعاونی زعفران كاران وامنان گفت: با زير كشت قرار گرفتن ۱۲۰ هكتار از مزارع برای محصول زعفران پيش بينی می شود در سال زراعی ۹۴ مقدار ۱۵۰۰ كيلوگرم زعفران از مزارع روستای وامنان برداشت شود.

حامد عادلی افزود: اين مقدار برداشت برای حدود ۸۰ هكتار از مزارع زعفران است که از اين ميزان توليد، شركت تعاونی در نظر دارد بيش از ۱۸۰ كیلوگرم از زعفران توليدی را خريداری و بسته بندی کند و به فروش برساند.

عادلی، ایجاد صندوق اعتباری ارائه خدمات فنی و زراعی گیاه زعفران، کشت، تولید و فرآوری گیاهان دارویی مثل گل محمدی و گلاب گیری، افزایش تعداد اعضا به بیش از ۸۰۰ نفر، ايجاد و توسعه فضای اداری و انباری به مساحت بيش از ۵۰۰ مترمربع و همچنین افزایش سرمایه به بیش از ۵ میلیارد ریال، عضویت در صندوق حمایت و اخذ تسهیلات بانکی برای انجام فعالیت های بازرگانی و خرید و فروش زعفران  را از ديگر فعاليت های اين شركت بر شمرد.

 

کد مطلب 2902178

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها